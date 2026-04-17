Núcleo de Emigrantes do PSD-Madeira propõe reforço da sua representação nos órgãos do partido

O Núcleo de Emigrantes do PSD-Madeira vai apresentar, no âmbito do Congresso Regional que decorre este fim-de-semana, uma proposta de alteração aos Estatutos do partido, com o objectivo de "reforçar a participação da estrutura emigrante nos principais órgãos internos". Isso mesmo dá conta o deputado e presidente do núcleo, Carlos Fernandes.

A proposta incide sobre os artigos 18.º e 21.º dos Estatutos Regionais, prevendo o aumento da representação do Núcleo de Emigrantes no Congresso Regional e no Conselho Regional, passando de três para sete representantes designados.

Carlos Fernandes sublinha que “esta é uma alteração importante para o futuro da nossa estrutura, justa e equilibrada, que visa reforçar a participação activa dos emigrantes na vida interna do partido e valorizar o seu contributo político”.

O Núcleo de Emigrantes do PSD-Madeira foi criado em 2019, por iniciativa do presidente da Comissão Política Regional, Miguel Albuquerque, tendo sido posteriormente consagrado nos Estatutos do partido em 2022, com presença na Comissão Política Regional e nas estruturas concelhias.

“Com esta proposta, queremos dar continuidade a esse caminho de valorização e integração, reforçando a voz dos emigrantes nos órgãos estratégicos do partido, num espírito de responsabilidade, participação e compromisso com o PSD-Madeira”, acrescenta o parlamentar que tem vindo a destacar-se em matérias de comunidades.

O Núcleo de Emigrantes reafirma, assim, o seu compromisso com o fortalecimento interno do partido, contribuindo de forma construtiva para uma estrutura mais representativa, mais participada e mais próxima de todos os militantes.