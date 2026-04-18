“Unidade e liderança para o futuro da Madeira”

No XX Congresso Regional do PSD Madeira, a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, deixou um forte apelo à unidade interna e à continuidade do projeto social-democrata na região.

Na sua intervenção, começou por assinalar o resultado da liderança partidária, afirmando: “quero começar necessariamente a congratular o nosso presidente Miguel Albuquerque por mais esta reeleição”.

Defendeu também uma postura de maior determinação política no presente, sublinhando que “este não é tempo de discursos mornos, nem de posições indefinidas. Este é tempo de acção, é tempo de liderança, é tempo de afirmação”.

A dirigente reforçou ainda a importância da coesão interna como condição essencial para a força do partido: “a divergência é legítima, o debate é necessário, mas há uma linha que não pode ser ultrapassada, que é a linha da unidade”, alertando que “os partidos não caem por causa dos adversários, caem quando se fragilizam por dentro”.