Dérbi incendeia actualidade entre polémicas na saúde, crise internacional e decisões fiscais

Correio da Manhã:

- "Diretor do hospital propõe a sua própria comissão"

- "Asministração aprovou uma semana depois"

- "Pagamento polémico de cirurgias extras"

- "Eurico Castro Alves dirige cirurgia da Unidade Local de Saúde Santo António, Porto"

- "Porto: Jovem morre em colisão de trotinetas"

- "Abusos da Igreja: Vítimas isentas de pagar imposto"

- "Fisco: Espetáculos e livos com desconto no IRS"

- "Liga ao rubro: Sporting-Benfica"

- "'Vamos dar tudo para ganhar e manter a pressão', Borges"

- "'Não garanto que fique no Benfica', Mourinho"

- "Clubes gastam 17,4 milhões na segurança dos jogos"

- "'Na Liga somos donos do nosso destino'", Farioli.

- "Guerra no Golfo - Irão volta a fechar Ormuz e ataca navios"

- "Sondagem CM: Ministra da Saúde é a pior do Governo"

Público:

- "Papa em Angola. Leão XIV critica exploração dos recursos e apela à reconciliação"

- "Há menos enfermeiros a emigrar mas um terço ainda procura trabalho fora"

- "Auto-estradas. Tráfego nas ex-SCUT sobe até 58% com fim das portagens"

- "Finanças. Indemnizações a vítimas de abusos na Igreja escapam ao IRS"

- "Médio Oriente. Irão encerra Ormuz e afasta negociações com Washington"

- "Futebol. Tudo ou nada para Sporting e Benfica em 'derby' decisivo"

- "Habitação. Governo baixa de dez para dois anos prazo para aceitar herança"

- "Vicente Valentim. 'As linhas vermelhas vão estar onde o centro-direita as colocar'"

- "Nuno Cassola. 'A China quer acabar com a hegemonia do dólar mas não quer ser a moeda dominante'"

Jornal de Notícias:

- "PSP protegeu 800 pessoas em risco de vida no ano passado"

- "Estrangeiros compram metade das casas nas torres mais altas do Porto"

- "Saúde. Tratamento na Polónia é a esperança de cinco crianças com autismo"

- "Indemnização. Vítimas de abusos sexuais na Igreja vão ter isenção no IRS"

- "Vila Verde. Rotunda do Canoísta é um 'martírio diário' para condutores"

- "Imigração. Teoria da Substituição. Do radicalismo à normalização"

- "Dragão à espera do efeito dominó no dérbi lisboeta. Domingo escaldante com Sporting-Benfica (18h) e F. C. Porto-Tondela (20:30h)"

- "'Esperar por um resultado no dérbi é um desperdício de energia. Somos donos do nosso destino' - Francesco Farioli, F.C. Porto"

- "'Temos de fazer tudo para ganhar, continuar na luta e meter pressão a quem vai na frente' - Rui Borges, Sporting"

- "'Um dérbi é um dérbi, não há necessidade de motivações extra. Gosto de jogá-los' - José Mourinho, Benfica"

- "'A minha magia é ser o 'enfant terrible desta geração'. José Condessa fala sobre 'Rabo de Peixe' e a infância no teatro e no futebol"

O Jogo:

- "Hora da verdade. Sporting-Benfica/ FC Porto-Tondela"

- "Encarnados jogam tudo no dérbi, leões podem arrumar o rival da luta pela Champions e manterem a esperança no tri e dragões têm obrigação a cumprir rumo ao título"

- "Rui Borges. 'Temos de fazer a nossa parte'"

- "Fresneda e João Simões estão em dúvida"

- "José Mourinho. 'Se não ganharmos, só a matemática...'"

- "Schjelderup só acima de 30 MEuro e salário afasta Cancelo"

- "Francesco Farioli. 'Somos donos do nosso destino'"

- "Pietuszewsld deixou técnico zangado, mas regressa diretamente ao onze"

- "Gil Vicente 0-1 V. Guimarães"

- "Nacional 1-0 Alverca"

- "Casa Pia 0-0 Santa Clara"

- "Braga-Famalicão 20H30.Guerreiros desconfiam da sensação"

- "Seleção feminina. Eslováquia 1-2 Portugal. Mais perto do Mundial"

A Bola:

- "Sporting-Benfica. Dérbi de milhões. Rivais decidem lugar de acesso a Liga dos Campeões"

- "Rui Borges. 'Estamos motivados. cansaço não servirá de desculpa'"

- "Quaresma firme na direita no mesmo onze de Londres"

- "Proposta de renovação do treinador é de apenas mais uma temporada"

- "José Mourinho. 'Somos uma equipa difícil para qualquer adversário'"

- "Contrato voltou a ser tema. 'Não posso garantir que fico'"

- "Aursnes obriga a alterações no meio-campo"

- "FC Porto-Tondela 20H30"

- "'Somos os donos do nosso destino' - Farioli. Italiano quer equipa focada nos beirões e alheada de... Alvalade"

- "Martim Fernandes guardado para o clássico da Taça"

- "Nacional 1-0 Alverca"

- "Casa Pia 0-0 Santa Clara"

- "Gil Vicente 0-1 V. Guimarães"

- "Aves SAD despromovido"

- "Seleção feminina. Navegadoras de vento em popa. Eslováquia 1-2 Portugal"

Record:

- "É ganhar - Dérbi sem margem de erro"

- "Rui Borges: 'Queremos manter a pressão no FC Porto'"

- "Rui Borges: 'O cansaço não servirá de desculpa'"

- "Fresneda é a dúvida"

- "José Moutinho: 'Enquanto for possível vamos atrás'"

- "José Mourinho: 'Ficar não depende só de mim'"

- "Aursnes volta ao onze"

- "Farioli ignora duelo dos rivais"

- ""Somos donos do nosso destino'"

- "Ainda o caso do Estoril - 'Pietuszewski pediu-me desculpa'"

- "Liga: AVES desce"

- "Futebol feminino: Navegadoras garantem playoff do mundial"