Crise política internacional, polémicas nacionais, justiça sob escrutínio e futebol ao rubro em Portugal

Correio da Manhã:

- "Conferência Episcopal. Igreja corta meio milhão às vítimas de abuso sexual"

- "Indemnizações fixadas por comissão especializada não foram respeitadas pela instituição"

- "Santo Padre ao ataque. 'Não tenho medo de Trump'. Papa Leão XIV enfrenta Presidente dos EUA"

- "Líder da Casa Branca publica imagem em que surge na pele de Cristo"

- "Relatório de Segurança Interna. Só houve 10 acusações de corrupção no ano de 2025"

- "Sintra. Dá facada a rival com bebé ao colo"

- "Polémica. PS critica Governo por criar ranking de jornalistas"

- "'Influenciadores'. Filmam violação, mas escondem-se no tribunal"

- "Saúde. SNS tem cinco mil tarefeiros"

- "Espanha. Rifa de 100 Euro vale quadro de Picasso"

- "Sporting. Sonho da Champions dá gás para o dérbi"

- "Benfica. Mourinho motiva Pavlidis para final de Alvalade"



Público:

- "Mudança no imposto sobre o tabaco vai retirar 150 milhões de euros ao SNS"

- "Estreito de Ormuz. EUA avançam com bloqueio dos portos iranianos"

- "Leão XIV. Papa reage a críticas de Trump: 'Vou continuar a defender a paz'"

- "II Gala do Guia Repsol. Açores e Algarve brilham, há dois novos restaurantes 3 Sóis: o Vista e o Vila Joya"

- "Atlantic Music Expo. Gotas de futuro no oceano de passado e presente da música cabo-verdiana"

- "Hungria. Magyar apela a transição rápida e a demissão do Presidente"

- "Pós-tempestade. Aquacultura soma prejuízos de cinco milhões"

- "Leis laborais. Governo chama concertação social. UGT quer tudo por escrito"

Jornal de Notícias:

- "Tribunal impede polícia municipal de fazer teste de álcool a condutores"

- "Arquitetos contestam critérios para demolir edifício transparente"

- "FC Porto. Dinamarquês Froholdt corre para bater todas as marcas da carreira"

- "Distribuição. Exemplares do JN e de 'O Jogo' chegam aos assinantes"

- "Violação. Vítima de 'influencers' foi filmada durante duas horas"

- "Educação. Provas-ensaio arrancam em contentores e sem Internet"

- "Governo. Novo serviço consegue monitorizar jornalistas"

- "Autarquias. Revisão das Finanças Locais avança mas só haverá mudanças em 2028"

- "Viana do Castelo. Transporte a pagar gera filas para obter passe"

- "Entrevista. Com a diáspora 'passamos a ser uma das maiores nações do Mundo'. Emídio Sousa, secretário de Estado das Comunidades"

- "Guerra no Irão. Trump e o Papa protagonizam troca acesa de palavras"

Diário de Notícias:

- "Doações à cultura para obter vistos 'gold' quadruplicam em 2025"

- "Guerra no Médio Oriente. Para forçar Irão a ceder, entra em vigor bloqueio americano com 15 navios"

- "Impasse negocial entre EUA e Irão põe petróleo novamente acima dos 100 dólares por barril"

- "Aeroportos. PSP avalia minuto a minuto sistema de controlo de fronteiras"

- "Lei laboral. Clima azeda entre parceiros obrigados a casamento forçado"

- "Igreja Católica. Leão XIV garante não ter 'medo da Administração Trump'"

- "Hungria. Magyar quer país mais democrático e próximo da UE, mas mantém algumas das críticas de Orbán"

- "Exposição. 'Fragiel&Sólido'. Diálogo entre uma ceramista belga e um escultor português"

- "Jamor. Requalificação do Estádio Nacional dá passo atrás. FPF quer rever projeto"

Negócios:

- "Lei laboral. Negociações entram agora na 'reta final'"

- "Governo seleciona terrenos e AICEP investidores para centros de dados"

- "Hungria. Cresceu com Orbán e agora destronou-o. Quem é Magyar?"

- "Taxa média efetiva de IRC que é paga pelas empresas estabiliza nos 18,6%"

- "Guerra no Irão. Bloqueio de Trump a Ormuz agita mercados"

- "Aviação. TAP despacha catering e tem 77 dias para vender 'handling'"

- "Radar África. Os dois sonhos impossíveis de Lourenço para a sucessão"

O Jornal Económico:

- "Renováveis poupam 239 milhões em importações"

- "Duplo bloqueio. EUA estão sozinhos no fecho do estreito de Ormuz"

- "Pedro Sánchez quer China mais interventiva nos assuntos globais"

- "Margem de refinação da Galp dispara mais de 160%"

- "Governo, patrões e UGT vão ter mais uma reunião na quarta-feira"

- "Recuperar 19 mil milhões da UE é a prioridade húngara"

- "Preço da habitação é o resultado de 20 anos sem construir"

- "Tempestades. Exportação de componentes automóveis cai 10%"

- "Rendas das casas sobem mais 5,1% em março"

Record:

- "Sporting. Altimira e Doumbia são alvos. Em lista reduzida para reforçar o meio-campo"

- "Benfica. Tomás Araújo possível no dérbi. Fará teste no final da semana"

- "Pavlidis sonha com Inglaterra"

- "Manuel Damásio entrevista. 'Rui Costa deve ir para eleições se a próxima época correr mal'"

- "FC Porto. Farioli puxou orelhas a Pietuszewski. Amarelo e reação à substituição"

- "Após queixas do Sporting. Villas-Boas e Alberto com processos"

- "Queiroz selecionador do Gana. Participa num Mundial pela 5.ª vez"

O Jogo:

- "FC Porto. Estes médios são o máximo. Casa das máquinas empurra equipa para o título, com melhores registos pessoais da carreira de Froholdt e Gabri Veiga"

- "Pietuszewski assume responsabilidade após sair irritado no Estoril"

- "Formação ataca os títulos nos três principais escalões"

- "Benfica. Novo Prestianni tem marca de Mourinho. Argentino instado a jogar com maior simplicidade e mais perto da baliza adversária"

- "Encarnados contra centralização que pode 'custar' 15MEuro"

- "Gonçalo Moreira sobre a estreia: 'Era um sonho desde os cinco anos'"

- "Sporting. Altimira 'sucede' a Hjulmand. Espanhol de 24 anos, do Bétis, sinalizado para o meio-campo"

- "Diomande e Gonçalo Inácio regressam em Londres"

- "V. Guimarães. Eleições antecipadas em equação. António Miguel Cardoso considera recandidatura após colocar lugar à disposição"

- "Tondela 2-2 Gil Vicente"

A Bola:

- "Altimira é o alvo. Sporting disposto a investir forte na contratação do médio espanhol. Betis admite negociar substituto de Hjulmand por valores entre os 20 e os 30 milhões de euros"

- "Rui Borges não poupa ninguém e prepara a melhor versão do onze para o Arsenal"

- "Fresneda mostra-se aos interessados ingleses"

- "Benfica. Mourinho lança desafio à equipa. Treinador quer terminar a época com cinco vitórias"

- "'Special one' mantém confiança em Pavlidis, mas exige maior eficácia"

- "Recorde da formação à vista: já foram utilizados 16 jogadores 'made in' Seixal, igualando registo de 2024/2025"

- "FC Porto. Dupla de ouro. Froholdt e Gabri Veiga são responsáveis por quase um terço dos golos"

- "Zaidu já convenceu Farioli"

- "Tondela 2-2 Gil Vicente"

- "Alemanha. Marie-Louise, a Dama de Ferro, que faz história. 'Não me vejo como símbolo', diz a treinadora do Union Berlim"

- "A Bola ao Centro. Como a IA está a revolucionar os estádios"