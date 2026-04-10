Um país em sobressalto entre decisões polémicas e desafios globais
Expresso:
- "Governo agrava multas por álcool, velocidade e manobras perigosas"
- "Hugo Soares, líder parlamentar e secretário-geral do PSD. 'Desde 2019 só se fizeram disparates na transparência'"
- "Hungria decide futuro da autocracia de Orbán"
- "Quem é Péter Magyar, o homem que quer destronar o seu mestre"
- "Vítimas de abuso criticam cortes da Igreja"
- "Amadora-Sintra perdeu 50% dos médicos da Urgência"
- "Câmara de Coimbra quer mais construção em zona de cheias"
- "UGT diz 'não' à reforma laboral, Chega quer negociar"
- "Duas pessoas detidas por dia na Páscoa por violência doméstica"
- "A nova vida dos baleeiros dos Açores"
- "Israel quer negociar com o Líbano"
- "Venda de casas cai no final do ano"
- "Seguro prepara relatório. Presidente da República esteve uma semana na região centro, afetada pelas tempestades, a responsabilizar o Governo por atrasos nos apoios"
- "Portugal só tem um árbitro no Mundial"
- "Conflito faz disparar reservas nos hotéis portugueses"
- "O que a guerra já mudou no Médio Oriente"
- "Ninguém sabe quando vão descer os preços dos combustíveis"
Público:
- "Doze unidades do SNS ficaram sem fundos para despesas em Fevereiro"
- "Pacote laboral. UGT recusa proposta e Seguro diz que vai ser coerente"
- "Conselho de Estado. Carneiro afastou lista com Chega e preferiu César para unir o PS"
- "Richard Nephew. O Irão 'mantém as mesmas opções nucleares'"
- "Eleições na Hungria. Oposição desiste a favor de Magyar e favorece troca de regime"
- "Vera Iaconelli. Conversa no divã sobre amor, família e saúde mental"
- "Biomedicina. Terapia CAR-T leva à remissão de três doenças auto-imunes numa mulher"
- "Espectáculo. É uma ópera? Um bailado? Um musical? Não, é Rosalía a ditar as regras da pop"
Diário de Notócias:
- "Fim da guerra no Irão não evita aumento do custo de vida e mais fome, diz FMI"
- "Febre amarela. Nuno Faria. Investigador português diz que há o risco de a doença regressar à Europa"
- "Guerra. Israel aceita falar de paz com o Líbano após ataques que ameaçam diálogo entre EUA e Irão"
- "História. À redescoberta de António Ferro. Estreia de podcast do DN"
- "Trabalho. UGT dinamita acordo, mas Governo mantém a porta aberta"
- "Entrevista. Witold Szablowski. 'Brejnev tinha caviar à vontade no Kremlin, mas preferia batatas assadas como as que a mãe fazia em criança'"
- "Concerto. 'Extremamente grata a ti, Lisboa'. Rosalía entrega uma noite de sinergia e catarse no regresso a Portugal"
Jornal de Notícias:
- "Álcool responsável pela maioria dos crimes cometidos por automobilistas"
- "Entrevista. 'O Interior do país não pode continuar a lutar sozinho. Alexandre Favaios, presidente da Câmara de Vila Real"
- "Evasões. Roteiro do enoturismo do Minho ao Algarve"
- "F. C. Porto 1-1 Not. Forest. Passar mal"
- "Reciclagem. Garrafas de plástico devolvidas valem dez cêntimos"
- "Assinantes. Empresa de Marco Galinha suspende distribuição do JN e 'O Jogo'"
- "Supremo soma abusos e condena pedófilo a 12 anos"
- "Ponte Maria Pia aguarda destino há uma década"
- "Guerra. Trump canta vitória, mas críticos duvidam da proeza"
- "Festival. Vilar de Mouros alarga cartaz e reforça diversidade"
Nascer do Sol:
- "Ministra foi contra vacinação de crianças na pandemia"
- "'Permitiram que o pai abusasse dela todo este tempo'. Mãe da criança de 5 anos vítima de abusos sexuais pelo pai, candidato do Chega nas autárquicas e em prisão preventiva, queixa-se que a justiça nunca a ouviu"
- "Governo e Oposição dos Açores extremam posições"
- "José Manuel Bolieiro (PSD). 'O estado gravoso da economia dos Açores é a herança deixada pelo PS'"
- "Francisco César (PS). 'O cancelamento dos voos da Ryanair foi só a machadada final'"
- "Carneiro tenta atrair católicos progressistas do CDS"
- "Autarquias. Ninguém controla nomeações ilegais"
- "T. Constitucional. 'Não quero contribuir para polémicas' [José João Abrantes, presidente do Tribunal Constitucional]"
- "Fernando Pestana. O marxismo está a destruir o Português"
- "Rui Santos. 'O Benfica do sofá anda a ser enganado'"
- "País positivo. Pré-fabricação e construção modular/ 145 anos do 1º curso de enfermagem/ Investigação científica"
- "Chelas. A zona T"
- "Pêpê Rapazote. O protagonista de Lisbon Noir"
- "Criação de Gouveia e Melo. Porta-drones português já está na água"
Correio da Manhã
- "Médica facilitadora de reformas na mira da Justiça. Pedia mil euros para garantir pensões, clínica aposentada com consultório no concelho de Benavente vendia esquema"
- "Dragão empata na Europa"
- "Rui Costa em choque com José Mourinho"
- "Diomande e Gonçalo Inácio 'guardados' para o dérbi"
- "Seguro defende combatentes"
- "UGT chumba pacote laboral do Governo"
- "Ex-dirigente do Chega condenado por prostituição de menores"
Negócios:
- "Contratos públicos abaixo de 10 milhões de euros isentos de visto prévio"
- "'Nunca me senti com vocação para os negócios'. Entrevista a Luís Portela"
- "TAP reforça cobertura para travar escalada do 'jet fuel'"
- "Lei laboral volta à concertação social após nega da UGT"
- "Guerra no Irão. Dono do Novo Banco é o mais exposto na UE"
- "12 perguntas e respostas sobre o novo sistema de depósito de embalagens"
O Jornal Económico:
- "TAP só ganha 25 cêntimos por cada passageiro"
- "Mário Mourão levou a votos proposta sem pontos já acordados"
- "Empresas vão ter mais 300 milhões para inovar com reprogramação do PRR"
- "Preço das casas subiu mais do dobro dos salários desde 2019"
- "EDP faz 50 anos: o que mudou na marca e como iluminou um Portugal às escuras"
- "Grande distribuição diz que a guerra provocou 'danos irreparáveis'"
- "Há 100 milhões para reativar antiga fábrica da Fisipe, mas falta a luz verde"
- "Língua viva. Virgínia Fonseca tem 52 milhões de seguidores nas redes sociais, é filha de pai português, estreou-se no YouTube em Portugal, convencida pela prima, e agora fatura milhões na Internet"
O Jogo:
- "FC Porto 1-1 Nottingham Forest. Agarrados aos erros"
- "Dragões desperdiçam várias oportunidades e saem também penalizados pelo autogolo de Martim Fernandes"
- "Francesco Farioli. 'Quando é o momento, temos de matar e faltou esse instinto'"
- "Vítor Pereira. 'Eles foram mais fortes, levamos um bom resultado'"
- "Benfica. Rui Costa insiste que o técnico fica. 'Mourinho não é tema'"
- "Ríos só sai da Luz por mais de 35 MEuro"
- "Sporting. Gustavo Ferreyra moldou Maxi Araújo na formação. 'Não é fácil encontrar um jogador como ele'"
- "Braga. Niakaté afastado por largos meses. Diego também terminou a época"
- "Imprensa. Empresa de Marco Galinha suspende distribuição de O JOGO e do JN/ Notícias Direct lesa milhares de leitores"
A Bola:
- "City quer apanhar Hjulmand"
- "Hugo Viana facilita contactos, que já aconteceram"
- "Nova dupla de centrais na Reboleira"
- "FC Porto 1-1-Nottingham Forest. Tudo adiado. Autogolo insólito 'traiu' exibição confiante que dá esperança para a segunda mão"
- "Bolonha 1-3 Aston Villa"
- "Friburgo 3-0 Celta de Vigo"
- "Benfica. Aursnes e Barreiro com regressos à vista"
- "Rui Costa volta a falar de Mourinho: 'No Benfica ninguém é imune, nem o presidente'"
- "SC Braga. Acabou a época para Niakaté"
- "Pedro Henriques habituou-se aos insultos desde o primeiro jogo como assistente"
- "Andebol. Sporting nos quartos da Champions"
Record:
- "Martim deu o ouro. Autogolo insólito impede vitória dos dragões"
- "Rui Costa avisa treinador. 'Ninguém é imune aos resultados'"
- "Mourinho admite abandonar no final da época"
- "Suárez para a história (se marcar ao E. Amadora conseguirá 8 jogos consecutivos a faturar na Liga)"
- "Andebol. Leões estão nos quartos da Champions"
- "João Pinheiro no Mundial - 'É o momento mais alto da minha carreira'