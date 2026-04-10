Um país em sobressalto entre decisões polémicas e desafios globais

Expresso:

- "Governo agrava multas por álcool, velocidade e manobras perigosas"

- "Hugo Soares, líder parlamentar e secretário-geral do PSD. 'Desde 2019 só se fizeram disparates na transparência'"

- "Hungria decide futuro da autocracia de Orbán"

- "Quem é Péter Magyar, o homem que quer destronar o seu mestre"

- "Vítimas de abuso criticam cortes da Igreja"

- "Amadora-Sintra perdeu 50% dos médicos da Urgência"

- "Câmara de Coimbra quer mais construção em zona de cheias"

- "UGT diz 'não' à reforma laboral, Chega quer negociar"

- "Duas pessoas detidas por dia na Páscoa por violência doméstica"

- "A nova vida dos baleeiros dos Açores"

- "Israel quer negociar com o Líbano"

- "Venda de casas cai no final do ano"

- "Seguro prepara relatório. Presidente da República esteve uma semana na região centro, afetada pelas tempestades, a responsabilizar o Governo por atrasos nos apoios"

- "Portugal só tem um árbitro no Mundial"

- "Conflito faz disparar reservas nos hotéis portugueses"

- "O que a guerra já mudou no Médio Oriente"

- "Ninguém sabe quando vão descer os preços dos combustíveis"

Público:

- "Doze unidades do SNS ficaram sem fundos para despesas em Fevereiro"

- "Pacote laboral. UGT recusa proposta e Seguro diz que vai ser coerente"

- "Conselho de Estado. Carneiro afastou lista com Chega e preferiu César para unir o PS"

- "Richard Nephew. O Irão 'mantém as mesmas opções nucleares'"

- "Eleições na Hungria. Oposição desiste a favor de Magyar e favorece troca de regime"

- "Vera Iaconelli. Conversa no divã sobre amor, família e saúde mental"

- "Biomedicina. Terapia CAR-T leva à remissão de três doenças auto-imunes numa mulher"

- "Espectáculo. É uma ópera? Um bailado? Um musical? Não, é Rosalía a ditar as regras da pop"

Diário de Notócias:

- "Fim da guerra no Irão não evita aumento do custo de vida e mais fome, diz FMI"

- "Febre amarela. Nuno Faria. Investigador português diz que há o risco de a doença regressar à Europa"

- "Guerra. Israel aceita falar de paz com o Líbano após ataques que ameaçam diálogo entre EUA e Irão"

- "História. À redescoberta de António Ferro. Estreia de podcast do DN"

- "Trabalho. UGT dinamita acordo, mas Governo mantém a porta aberta"

- "Entrevista. Witold Szablowski. 'Brejnev tinha caviar à vontade no Kremlin, mas preferia batatas assadas como as que a mãe fazia em criança'"

- "Concerto. 'Extremamente grata a ti, Lisboa'. Rosalía entrega uma noite de sinergia e catarse no regresso a Portugal"

Jornal de Notícias:

- "Álcool responsável pela maioria dos crimes cometidos por automobilistas"

- "Entrevista. 'O Interior do país não pode continuar a lutar sozinho. Alexandre Favaios, presidente da Câmara de Vila Real"

- "Evasões. Roteiro do enoturismo do Minho ao Algarve"

- "F. C. Porto 1-1 Not. Forest. Passar mal"

- "Reciclagem. Garrafas de plástico devolvidas valem dez cêntimos"

- "Assinantes. Empresa de Marco Galinha suspende distribuição do JN e 'O Jogo'"

- "Supremo soma abusos e condena pedófilo a 12 anos"

- "Ponte Maria Pia aguarda destino há uma década"

- "Guerra. Trump canta vitória, mas críticos duvidam da proeza"

- "Festival. Vilar de Mouros alarga cartaz e reforça diversidade"

Nascer do Sol:

- "Ministra foi contra vacinação de crianças na pandemia"

- "'Permitiram que o pai abusasse dela todo este tempo'. Mãe da criança de 5 anos vítima de abusos sexuais pelo pai, candidato do Chega nas autárquicas e em prisão preventiva, queixa-se que a justiça nunca a ouviu"

- "Governo e Oposição dos Açores extremam posições"

- "José Manuel Bolieiro (PSD). 'O estado gravoso da economia dos Açores é a herança deixada pelo PS'"

- "Francisco César (PS). 'O cancelamento dos voos da Ryanair foi só a machadada final'"

- "Carneiro tenta atrair católicos progressistas do CDS"

- "Autarquias. Ninguém controla nomeações ilegais"

- "T. Constitucional. 'Não quero contribuir para polémicas' [José João Abrantes, presidente do Tribunal Constitucional]"

- "Fernando Pestana. O marxismo está a destruir o Português"

- "Rui Santos. 'O Benfica do sofá anda a ser enganado'"

- "País positivo. Pré-fabricação e construção modular/ 145 anos do 1º curso de enfermagem/ Investigação científica"

- "Chelas. A zona T"

- "Pêpê Rapazote. O protagonista de Lisbon Noir"

- "Criação de Gouveia e Melo. Porta-drones português já está na água"

Correio da Manhã

- "Médica facilitadora de reformas na mira da Justiça. Pedia mil euros para garantir pensões, clínica aposentada com consultório no concelho de Benavente vendia esquema"

- "Dragão empata na Europa"

- "Rui Costa em choque com José Mourinho"

- "Diomande e Gonçalo Inácio 'guardados' para o dérbi"

- "Seguro defende combatentes"

- "UGT chumba pacote laboral do Governo"

- "Ex-dirigente do Chega condenado por prostituição de menores"

Negócios:

- "Contratos públicos abaixo de 10 milhões de euros isentos de visto prévio"

- "'Nunca me senti com vocação para os negócios'. Entrevista a Luís Portela"

- "TAP reforça cobertura para travar escalada do 'jet fuel'"

- "Lei laboral volta à concertação social após nega da UGT"

- "Guerra no Irão. Dono do Novo Banco é o mais exposto na UE"

- "12 perguntas e respostas sobre o novo sistema de depósito de embalagens"

O Jornal Económico:

- "TAP só ganha 25 cêntimos por cada passageiro"

- "Mário Mourão levou a votos proposta sem pontos já acordados"

- "Empresas vão ter mais 300 milhões para inovar com reprogramação do PRR"

- "Preço das casas subiu mais do dobro dos salários desde 2019"

- "EDP faz 50 anos: o que mudou na marca e como iluminou um Portugal às escuras"

- "Grande distribuição diz que a guerra provocou 'danos irreparáveis'"

- "Há 100 milhões para reativar antiga fábrica da Fisipe, mas falta a luz verde"

- "Língua viva. Virgínia Fonseca tem 52 milhões de seguidores nas redes sociais, é filha de pai português, estreou-se no YouTube em Portugal, convencida pela prima, e agora fatura milhões na Internet"

O Jogo:

- "FC Porto 1-1 Nottingham Forest. Agarrados aos erros"

- "Dragões desperdiçam várias oportunidades e saem também penalizados pelo autogolo de Martim Fernandes"

- "Francesco Farioli. 'Quando é o momento, temos de matar e faltou esse instinto'"

- "Vítor Pereira. 'Eles foram mais fortes, levamos um bom resultado'"

- "Benfica. Rui Costa insiste que o técnico fica. 'Mourinho não é tema'"

- "Ríos só sai da Luz por mais de 35 MEuro"

- "Sporting. Gustavo Ferreyra moldou Maxi Araújo na formação. 'Não é fácil encontrar um jogador como ele'"

- "Braga. Niakaté afastado por largos meses. Diego também terminou a época"

- "Imprensa. Empresa de Marco Galinha suspende distribuição de O JOGO e do JN/ Notícias Direct lesa milhares de leitores"

A Bola:

- "City quer apanhar Hjulmand"

- "Hugo Viana facilita contactos, que já aconteceram"

- "Nova dupla de centrais na Reboleira"

- "FC Porto 1-1-Nottingham Forest. Tudo adiado. Autogolo insólito 'traiu' exibição confiante que dá esperança para a segunda mão"

- "Bolonha 1-3 Aston Villa"

- "Friburgo 3-0 Celta de Vigo"

- "Benfica. Aursnes e Barreiro com regressos à vista"

- "Rui Costa volta a falar de Mourinho: 'No Benfica ninguém é imune, nem o presidente'"

- "SC Braga. Acabou a época para Niakaté"

- "Pedro Henriques habituou-se aos insultos desde o primeiro jogo como assistente"

- "Andebol. Sporting nos quartos da Champions"

Record:

- "Martim deu o ouro. Autogolo insólito impede vitória dos dragões"

- "Rui Costa avisa treinador. 'Ninguém é imune aos resultados'"

- "Mourinho admite abandonar no final da época"

- "Suárez para a história (se marcar ao E. Amadora conseguirá 8 jogos consecutivos a faturar na Liga)"

- "Andebol. Leões estão nos quartos da Champions"

- "João Pinheiro no Mundial - 'É o momento mais alto da minha carreira'