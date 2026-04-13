Flamengo de Leonardo Jardim impera no dérbi com Fluminense e sobe ao segundo lugar

O Flamengo, treinado por Leonardo Jardim, superiorizou-se ao Fluminense no domingo, por 2-1, no dérbi da cidade do Rio de Janeiro, da 11.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol, e subiu ao segundo lugar.

No Estádio Maracanã, o 'Fla' colocou-se em vantagem no marcador logo à passagem do minuto sete, por intermédio de Pedro, que bisou já após o regresso dos balneários, aos 51, tendo sido assistido por Samuel Lino, ex-Gil Vicente, em ambos os golos.

O 'Flu' ainda conseguiu reduzir para a diferença mínima, por Savarino (76), e manteve a incerteza no resultado até final.

Com este triunfo, o 'Mengão', que terminou o jogo reduzido a 10 elementos, passou a somar 20 pontos e subiu ao segundo lugar, contra os 25 do Palmeiras, de Abel Ferreira, que esta madrugada defronta o Corinthians.

O São Paulo ocupa a última posição do pódio, com os mesmos 20 do Flamengo, do Fluminense (quarto) e do Bahia (quinto).