IL saúda decisão da Câmara de Machico de avançar com aquisição do terreno junto à Igreja Matriz

A Iniciativa Liberal manifesta a sua satisfação pela decisão da Câmara Municipal de Machico de avançar com a aquisição do terreno situado junto à Igreja Matriz, uma medida que vai ao encontro da posição anteriormente defendida pelos membros da IL do concelho.

Em nota à imprensa, recorda que "a Iniciativa Liberal já havia publicamente defendido a aquisição desta parcela de terreno e da respectiva moradia, localizada em frente aos Paços do Concelho, entre a Igreja e a Ribeira, com o objectivo de salvaguardar o interesse público, preservar a identidade histórica da zona e impedir intervenções urbanísticas desadequadas".

E prossegue: "A concretização deste investimento representa um passo relevante ao garantir que este espaço passa para a esfera pública, permitindo a sua gestão em função do interesse colectivo e assegurando a proteção de uma área sensível do ponto de vista patrimonial e urbano".

Para a Iniciativa Liberal, "esta decisão demonstra a importância de uma visão estratégica para o território, assente na preservação e na qualificação urbana e na criação de espaços com utilidade pública efectiva".

Segundo António Nóbrega, “esta é uma decisão acertada e alinhada com aquilo que defendíamos: a aquisição deste terreno permite garantir que aquela zona nobre de Machico é valorizada em benefício da comunidade, protegida de pressões urbanísticas desajustadas e orientada para o interesse da população. É positivo ver o executivo municipal reconhecer esta realidade".

O liberal sublinha ainda que “é fundamental garantir que espaços com este valor histórico e simbólico sejam preservados e integrados numa estratégia coerente de valorização urbana, mantendo a identidade e a memória do concelho".

A IL relembra igualmente a importância de assegurar que este projecto possa, no futuro, integrar uma visão mais ampla de requalificação da envolvente da Igreja Matriz, incluindo a possibilidade de ampliação da praça e melhoria das acessibilidades, bem como soluções transitórias de estacionamento, conforme anteriormente proposto.

Por fim diz que "a Iniciativa Liberal reafirma, assim, o seu compromisso com políticas públicas que conciliem planeamento, preservação patrimonial e qualidade de vida, saudando todas as decisões que contribuam para um concelho mais atractivo, funcional e sustentável".