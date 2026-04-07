Saiba o que hoje é notícia

O prazo para a entrega das listas para os órgãos externos da Assembleia da República termina hoje, depois de ter sido novamente adiado na quinta-feira com a justificação da tolerância de ponto da Páscoa.

O presidente do parlamento, José Pedro Aguiar-Branco, afirmou na quinta-feira que a extensão de prazo para a entrega das listas até hoje à hora de almoço -- e nas quais se incluem os nomes para três juízes do Tribunal Constitucional em falta e os cinco membros a indicar pelo Parlamento para o Conselho de Estado - não prejudica a data fixada para a eleição dos órgãos, 16 de abril, que já sofreu vários adiamentos.

As eleições para os órgãos externos chegaram a estar marcadas para 01 de abril mas, na data limite para a apresentação de listas, o PS pediu novo adiamento (depois de PSD e Chega o terem feito antes), justificando não ter sido possível encontrar uma "solução adequada" para o Tribunal Constitucional (TC).

Dos três juízes que têm de ser substituídos, dois foram indicados pelo PSD e um pelo PS, estando em cima da mesa a possibilidade de o Chega, agora segundo maior partido parlamentar, entrar neste órgão e de os socialistas ficarem de fora desta eleição.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A guerra na Ucrânia e a história de resistência de uma mulher no Irão marcam a programação da 15.ª edição do festival de cinema documental Hádoc, em Leiria, que tem início hoje, e exibe sete filmes até ao final de junho.

O festival, a decorrer no Teatro Miguel Franco, abre com a exibição de "Led Zeppelin: O nascimento da lenda", de Bernard MacMahon, seguindo-se, ainda este mês, "Orwell 2+2=5", de Raoul Peck, e "O conto de Silyan", de Tamara Kotevska, vencedor do prémio da International Documentary Association.

Antes do encerramento, com o filme "Comboios", de Maciej Drygas, em 30 de junho, serão projetados "Onde a rocha fende", de Mohammadreza Eyni e Sara Khaki, documentário sobre o Irão que esteve nomeado para os Óscares, e dois filmes sobre o conflito na Ucrânia: "Guerra de Porcelana", de Brendan Bellomo e Slava Leontyev, e "Canções de uma terra em lume brando", de Olha Zhurba.

DESPORTO

O Sporting enfrenta hoje um dos seus maiores desafios da temporada, quando receber no Estádio José Alvalade o Arsenal, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.

Pela segunda vez nos quartos de final da prova, a primeira na 'era Champions', os 'leões' vão tentar replicar o feito de há três anos, quando afastaram os ingleses nos oitavos de final da Liga Europa, na altura no desempate por grandes penalidades (5-3), após empates 2-2, em Lisboa, e 1-1 em Londres, embora nunca tenham vencido os 'gunners'.

Única equipa portuguesa em prova, o Sporting tenta atingir pela primeira vez as meias-finais da mais importante competição europeia de clubes, depois de ter disputado uma única vez os 'quartos' da Taça dos Campeões Europeus, em 1982/83, nos quais foi afastado pelos espanhóis da Real Sociedad.

Para o embate de hoje, a equipa de Rui Borges está privada de uma peça fundamental, o médio dinamarquês e capitão Morten Hjulmand, devido a suspensão, num encontro que terá do outro lado o sueco Viktor Gyökeres, jogador que passou duas épocas e meia de 'leão ao peito', nas quais marcou 97 golos em 102 jogos.

O jogo está agendado para as 20:00 e terá arbitragem do alemão Daniel Siebert.

INTERNACIONAL

O vice-presidente norte-americano, JD Vance, estará hoje em Budapeste para apoiar o primeiro-ministro ultraconservador Viktor Orbán, na reta final da campanha para as legislativas de domingo, em que pode ser derrotado, segundo as sondagens.

De acordo com a agenda oficial, JD Vance e Orbán darão uma conferência de imprensa ao início da tarde, antes de participarem num encontro político, com apoiantes, por ocasião do Dia da Amizade Húngaro-Americana, pelas 17:00 locais (menos uma hora em Lisboa).

O líder nacionalista Viktor Orbán, há 16 anos no poder, é um aliado próximo do Presidente norte-americano, Donald Trump, que o tem elogiado em diferentes ocasiões.

O líder da oposição húngara, Péter Magyar (Tisza), que surge à frente nas sondagens, já pediu a JD Vance que "deixe claro" que os Estados Unidos "não estão a pedir soldados à Hungria e que a Hungria não terá qualquer papel na guerra no Irão".

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O ex-dirigente do Partido Socialista Espanhol (PSOE) e antigo ministro José Luis Ábalos começa a ser julgado hoje, em Madrid, num dos casos de alegada corrupção que atingem o líder do Governo de Espanha, Pedro Sánchez.

Ábalos, o antigo assessor Koldo García e o empresário Victor de Aldama vão sentar-se no banco dos réus por suspeitas de corrupção com contratos de compra de máscaras e outro material sanitário por organismos e empresas públicas durante a pandemia da covid-19.

Para o ex-ministro, o Ministério Público pediu 24 anos de prisão e para o assessor 19,5 anos. Para Victor Aldama, pediu sete anos, por o empresário ter colaborado com a justiça.

Esta investigação originou outro processo mais alargado, ainda em investigação, em que estão em causa suspeitas de corrupção na cúpula do PSOE, relacionadas com eventuais comissões na adjudicação de obras públicas.

O primeiro-ministro e líder do PSOE reconheceu haver "indícios muito graves" de corrupção envolvendo alguns dos seus antigos homens de confiança, e pediu desculpa e perdão aos espanhóis e aos militantes socialistas, mas tem reiterado que o PSOE é "uma organização limpa" e não há suspeitas de financiamento ilegal do partido.

PAÍS

O prazo para apresentar candidaturas aos apoios destinados à reconstrução de habitações próprias e permanentes afetadas pelo mau tempo que assolou Portugal em janeiro e fevereiro termina hoje.

O prazo foi fixado num despacho do ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, publicado em Diário da República a 30 de março.

"O nosso objetivo é acelerar o processo o mais possível", afirmou, confirmando que "o dinheiro está a demorar a chegar".

Das 30 mil candidaturas apresentadas até ao dia em que passaram dois meses da tempestade Kristin, só estavam decididas 3.200 processos, "pouco mais de 10%", pelos quais foram pagos quatro milhões de euros, reconheceu Castro Almeida, recordando que estão disponíveis 250 milhões de euros nas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e de Lisboa e Vale do Tejo.

Pelo menos 19 pessoas morreram na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, em finais de janeiro e inícios de fevereiro. O mau tempo fez ainda várias centenas de feridos, desalojados e deslocados. Mais de metade das mortes decorreu de trabalhos de recuperação.

POLÍTICA

O chefe de Estado dedica o segundo dia da sua primeira presidência aberta ao distrito de Santarém, terminando com a reunião semanal com o primeiro-ministro, em Tomar, após uma jornada de visitas a casas afetadas pelo mau tempo.

Depois do primeiro dia ter sido dedicado ao distrito de Castelo Branco, António José Seguro vai passar pelos concelhos de Ourém, Ferreira do Zêzere, Mação e Tomar.

Tomar, escolhida como sede para esta presidência aberta, vai ser palco da habitual reunião semanal com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, a quem António José Seguro levará, entre outros temas, a exigência das populações para reabrir um troço da estrada nacional 2, entre Pedrógão Pequeno e Pedrógão Grande.