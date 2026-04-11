Estados Unidos e Irão iniciam hoje negociações de paz no Paquistão

Estados Unidos e Irão iniciam hoje negociações de paz, em Islamabad, dominadas pelo fim do bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde passavam 20% do petróleo e gás natural liquefeito do mundo antes da guerra lançada em 28 de fevereiro por Estados e Israel contra a República Islâmica.

Além do fim daquele bloqueio, o programa nuclear iraniano e a produção de mísseis de longo alcance também estão no centro das conversações.

Teerão exigiu que o cessar-fogo abranja também os confrontos entre Israel e o grupo xiita libanês pró-iraniano Hezbollah e o desbloqueio dos ativos do país antes de se sentar à mesa das negociações.

Israel e Estados Unidos consideraram que o Líbano não está abrangido pelo cessar-fogo em vigor, apesar de a mediação paquistanesa ter dito o contrário e Teerão inclua os ataques de Israel no país vizinho nas violações da trégua que diz terem sido já cometidas.

Além do vice-presidente norte-americano, JD Vance, a delegação norte-americana é constituída pelos enviados da Casa Branca Steve Witkoff e Jared Kushner, genro de Trump.

Uma delegação do Irão liderada pelo presidente do parlamento, Mohammed Bagher Qalibaf, aterrou ontem em Islamabad.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A bienal Anozero, em Coimbra, tem início hoje, procurando mostrar as feridas do mundo, a partir de obras de 60 artistas de diferentes países, numa edição com particular foco no cruzamento entre arte e arquitetura.

O arranque fica marcado pela performance do artista Vasco Araújo "Libertas -- Da condição de pessoa livre", que reúne centenas de pessoas a cantar o "Coro dos Escravos" da ópera "Nabucco", de Verdi, desde a Igreja de Santa Cruz até ao Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, epicentro da bienal.

Nesta edição, com curadoria de Hans Ibelings, docente de arquitetura em Toronto, e John Zeppetelli, antigo diretor do Museu de Arte Contemporânea de Montreal, estarão obras de artistas como o costa-marfinense Frédéric Bruly Bouabré, o palestiniano Taysir Batniji e os norte-americanos Nan Goldin e Mungo Thomson. No longo corredor de 200 metros do Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, poderão ouvir-se lamentos de 15 culturas diferentes -- da China ao Azerbeijão -, numa instalação sonora da americana Taryn Simon. Um projeto sobre a Palestina, que junta diferentes artistas, reúne imagens de chaves de casas destruídas pelos bombardeamentos israelitas, árvores arrancadas pelas forças de ocupação e um vídeo de arquitetura forense.

A Anozero estende-se até 05 de julho, distribuindo-se por outros espaços da cidade, como o Edifício Chiado, Sala da Cidade, Jardim Botânico e o Círculo de Artes Plásticas de Coimbra (CAPC).

DESPORTO

O bicampeão Sporting visita hoje o Estrela da Amadora, em jogo da 29.ª jornada da I Liga de futebol, no qual quererá colocar pressão em cima do líder FC Porto, cada vez mais sem margem de erro.

Os 'leões' são a primeira equipa entre as 'grandes' a entrar em campo nesta ronda e procuram na Reboleira, onde venceram nas cinco últimas visitas, desde 2006, trazer os três pontos e esperar pela entrada em jogo dos 'dragões', no domingo, na casa do Estoril Praia.

O 'afundado' AVS (18.º e último, com um triunfo em 28 jogos) recebe o Vitória de Guimarães (nono), a partir das 15:30, sendo que, caso não vençam, os avenses podem ver confirmada a despromoção à II Liga no final desta jornada, embora este cenário esteja dependente também da conjugação de resultados do Casa Pia e do Nacional.

Santa Clara (14.º) e Rio Ave (12.º) defrontam-se às 18:00 (17:00 locais), com os açorianos a tentarem ficar longe dos lugares de perigo.