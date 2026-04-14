Saiba o que hoje é notícia

Uma reunião ao nível de embaixadores entre o Líbano e Israel está prevista para hoje em Washington, mediador da iniciativa, para tentar alcançar uma trégua e uma data para o início de negociações entre Beirute e Telavive.

O encontro surge após o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ter anunciado, na semana passada, o início de negociações diretas com o Governo libanês destinadas a desarmar o grupo xiita pró-iraniano Hezbollah e a estabelecer "relações pacíficas" entre os dois países.

Na véspera da reunião, a diplomacia do Líbano defendeu que o início iminente de negociações diretas com Israel permitirá dissociar o conflito libanês do Irão e reforçar o papel do Estado como o único interlocutor nas conversações de paz.

O Líbano foi a 02 de março arrastado para o conflito regional desencadeado a 28 de fevereiro por uma ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, quando o Hezbollah lançou morteiros para Israel, que desde então tem bombardeado intensamente o sul do país, primeiro com forças de artilharia e blindados, e depois com operações terrestres.

Vários países defenderam a inclusão do Líbano no cessar-fogo alcançado na semana passada entre o Irão e os Estados Unidos, mas Israel optou por manter as operações em território libanês, tratando este cenário de guerra como uma frente autónoma.

As autoridades libanesas apontam para mais de 1.500 mortos e milhares de feridos no país desde que este foi arrastado para o conflito regional e mais de um milhão de deslocados, o que representa mais de um sexto da população do país.

Hoje, também é notícia:

PAÍS

O filho e a nora de uma mulher de 98 anos, que terá morrido devido à negligência dos dois familiares, vão conhecer hoje a decisão do Tribunal de Setúbal, que tem agendada para as 13:30 a leitura do acórdão.

O Ministério Público (MP) de Setúbal pediu penas elevadas - não menos de 20 anos para um e um pouco inferior para o outro - para os dois arguidos, acusados do homicídio qualificado da nonagenária, que morreu em dezembro de 2024, após sete meses acamada com o colo do fémur partido sem receber assistência médica.

Segundo a acusação, os dois arguidos "decidiram, de forma deliberada e consciente, em comunhão de esforços e intentos, e na execução de um plano comum, não prestar quaisquer cuidados à vítima".

A defesa admitiu a culpa de ambos, principalmente do filho da vítima, defendendo, contudo, que não se trata de um homicídio qualificado, com uma moldura penal até 25 anos de prisão, mas de um "homicídio negligente, com negligência grosseira", com pena entre os três e os 10 anos de prisão.

SOCIEDADE

As provas-ensaio do 4.º, 6.º e 9.º anos arrancam hoje para testar o formato digital em que irão realizar-se as avaliações externas a partir do final de maio e garantir que os alunos estão familiarizados com a plataforma.

Inicialmente previstas para começar em 23 de fevereiro, as provas-ensaio foram adiadas devido às tempestades que atingiram várias zonas do país no início daquele mês.

O novo calendário das provas-ensaio arranca hoje com a prova de Inglês para os alunos do 6.º ano, que dois dias depois fazem a de Inglês (dia 16) e a 20 de abril a de Matemática.

Os alunos do 4.º ano realizam a prova de Português em 15 de abril, seguindo-se a de Matemática (17 de abril).

Já os alunos do 9.º ano vão realizar o teste para o exame nacional de Português em 21 de abril e o teste para Matemática em 23 de abril.

Estas provas em formato digital servem para garantir que as escolas estão preparadas para a época de avaliação externa, que começa no final de maio, e que os alunos estão familiarizados com a plataforma que irão depois usar nas oficiais.