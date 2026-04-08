Saiba o que hoje é notícia

O Governo vai apresentar em Leiria o Comando Integrado de Prevenção e Operações, estrutura de coordenação para reduzir o risco de incêndios rurais antes do verão, num ano em que há milhares de árvores caídas devido às tempestades.

O centro de comando avançado da proteção civil que servirá de sede ao Comando Integrado de Prevenção e Operações (CIPO) vai ser instalado em Leiria e terá como finalidade a remoção do material combustível acumulado pelas tempestades, a limpeza de áreas críticas, a reabertura de caminhos e a melhoria de acessos.

A redução do risco de incêndio antes do verão é o que Governo pretende com esta estrutura, que envolve os ministérios da Administração Interna, Defesa Nacional e Agricultura e Mar.

Na apresentação do CIPO em Leiria vão estar autarcas, Forças Armadas, estruturas da proteção civil, bombeiros, sapadores e empresas do setor florestal.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Festival Dias da Dança arranca hoje no Porto, com a estreia portuguesa de "Encruzilhada", do Balé de S. Paulo, no Rivoli, e de "The Death at the Club", da espanhola Candela Capitán, no Coliseu.

Assinalando dez anos, o DDD - Festival Dias da Dança vai prolongar-se por 12 dias, até 19 de abril, com 50 apresentações, entre as quais 13 estreias absolutas e cinco portuguesas, a acontecerem nas cidades do Porto, Matosinhos e Gaia.

"Ventre do vulcão", de Tânia Carvalho, "Farsa", de Catarina Miranda, "Reberberações", de Wura Moraes, e "Agora Baixou o Sol", de Luísa Saraiva, fazem parte do programa, que também inclui "Hornfuckers", de Diana Niepe, "Adorno", de Alice Ripoll, "Sobre o fim", de Gio Lourenço e Sofia Berberan, "How to kill ... For The Sake of Dying", de Xana Novais, e "Tarab", do francês Éric Minh Cuong Castaing e da Companhia Shönen, que encerra o festival.

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O programa Westway, que junta "criação, circulação e reflexão sobre música e indústrias criativas", regressa a Guimarães a partir de hoje, para a 13.ª edição, este ano também com o acolhimento do programa The Portuguese Discovery dedicado à música portuguesa emergente.

Na área das atuações ao vivo (Live), o Westway conta com nomes como XEXA e Scurú Fitchádu, de Portugal, Ditter, de França, Gans, do Reino Unido, e Gaia Banfi, de Itália, e ainda, no âmbito do The Portuguese Discovery, com projetos como os de Ana de Llor, Summer of Hate e Sunflowers.

Destinado a profissionais do setor da música - que vão trabalhar, debater e mostrar as suas criações a programadores e público -, o Westway estreia este ano uma nova identidade visual e promove uma formação dirigida a jovens profissionais da música, em parceria com a Why Portugal e a Audiogest.

Programadores de festivais e salas internacionais de concerto da Alemanha, Bélgica, Coreia do Sul, Espanha, França, Islândia, Países Baixos e Portugal, entre outros países, contam-se entre os convidados.

DESPORTO

O Sporting de Braga recebe hoje o Betis, na primeira mão dos quartos da final da Liga Europa de futebol, competição na qual os 'arsenalistas' procuram chegar pela segunda vez às meias-finais da competição.

Após uma boa campanha na fase de grupos, os bracarenses eliminaram nos oitavos de final os húngaros do Ferencváros, tendo chegado pela quarta vez na história aos quartos de final da competição, depois de presenças em 2010/11, época em que foi finalista derrotado, diante do FC Porto (1-0), em Dublin, em 2015/16, eliminado pelo Shakhtar Donetsk, e em 2021/22, pelo Rangers.

O jogo de hoje na 'Pedreira' tem início às 17:45 e será arbitrado pelo alemão Felix Zwayer.

ECONOMIA

O IGCP realiza hoje dois leilões de Obrigações do Tesouro (BT), a cerca de dez e 14 anos, com um montante indicativo global até 1.500 milhões de euros.

As maturidades das OT a serem leiloadas são em 13 de junho de 2036 (dez anos e dois meses) e em 15 de junho de 2040 (14 anos e dois meses), indicou o IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública.

O montante indicativo global destes dois leilões de OT é de entre 1.250 milhões de euros e 1.500 milhões de euros.

Em 11 de março, o IGCP colocou 1.410 milhões de euros, abaixo do montante máximo indicativo, em Obrigações do Tesouro a cerca de oito e nove anos às taxas de juro de 3,009% e 3,175%, respetivamente.

INTERNACIONAL

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, inicia hoje uma visita aos Estados Unidos, num momento em que o líder norte-americano Donald Trump voltou a apontar duras críticas à Aliança Atlântica e a reiterar ameaças de abandonar a organização.

Rutte reúne-se hoje na Casa Branca, em Washington, com o Presidente Donald Trump, com o chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio, e com o secretário da Defesa, Pete Hegseth.

A visita, que estava "planeada há muito tempo" segundo a NATO, ocorre depois de Trump ter voltado a criticar, na segunda-feira, os aliados da Aliança pela falta de auxílio aos Estados Unidos na guerra contra o Irão. Nos últimos dias, Trump descreveu a Aliança como "um tigre de papel".

Na agenda da visita de Rutte, que se prolonga até domingo, consta a participação (quinta-feira) num debate organizado pelo Instituto da Fundação Presidencial Ronald Reagan e na reunião anual do exclusivo grupo Bilderberg, que decorre entre 10 e 12 de abril.

O grupo ou clube Bilderberg foi fundado em 1954 com o intuito de "promover o diálogo entre a Europa e a América do Norte" e tem o nome do hotel (nos Países Baixos) onde decorreu a primeira reunião.

POLÍTICA

O Conselho Nacional do PSD reúne-se para aprovar a proposta para a realização de eleições diretas a 30 de maio e congresso a 20 e 21 de junho, em Anadia (distrito de Aveiro).

De acordo com a convocatória, a reunião, marcada para as 21:00 num hotel em Lisboa, começará por fazer a habitual análise da situação política.

Serão depois ratificadas a proposta da Comissão Política Nacional para a marcação da eleição do presidente da Comissão Política Nacional e dos delegados ao 43.º Congresso do PSD para 30 de maio e a convocação da reunião magna para o Velódromo de Sangalhos, em Anadia, nos dias 20 e 21 de junho.

No último Conselho Nacional, realizado a 04 de março, o presidente do PSD, Luís Montenegro, anunciou que iria propor a realização de diretas em maio, de forma a coincidirem com os quatro anos da sua primeira eleição, a 28 de maio de 2022.

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O terceiro dia da Presidência Aberta de António José Seguro será dedicado ao distrito de Coimbra, onde almoça com agricultores e visita os diques, depois de começar em Tomar, Santarém, com reuniões com o setor dos seguros e a ANMP.

Depois da reunião semanal com o primeiro-ministro, com a qual o chefe de Estado fechou o segundo dia da Presidência Aberta na sede escolhida para esta iniciativa, Tomar, o terceiro dia arranca de manhã cedo no mesmo local com três reuniões seguidas: Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, Associação Portuguesa de Seguradores e Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP).

Depois, a comitiva segue para o distrito de Coimbra, sendo a primeira paragem em Penela, para um visita ao Quartel de Bombeiros e ao IC3.

Seguro continua a manhã em Soure, com uma visita ao Lar da Associação Cultural Recreativa e Social de Samuel, e almoça com agricultores.

À tarde, vai visitar o Centro de Alto Rendimento em Montemor-o-Velho e os diques em Coimbra, que nas cheias de fevereiro acabou por rebentar num local, o que resultou no aluimento da autoestrada número 1 (A1), que esteve encerrada durante cerca de duas semanas.

O dia terminará com uma reunião sobre bacia hidrográfica do Mondego no Pavilhão Centro de Portugal.