Legislativas na Hungria decidem hoje continuidade ou fim da era Orbán

Cerca de oito milhões de húngaros são chamados hoje às urnas para umas eleições legislativas consideradas decisivas, com as sondagens a atribuírem a vitória ao opositor Péter Magyar, pondo fim a 16 anos de Governo do ultraconservador Viktor Orbán.

O resultado está a ser aguardado com expectativa na Hungria, mas também em Bruxelas, já que Magyar (centro-direita) prometeu reaproximar o país da União Europeia, enquanto o primeiro-ministro, próximo de Moscovo, centrou a campanha em ataques às instituições europeias e à Ucrânia, que acusa de ingerências externas.

As eleições de hoje vão escolher os 199 deputados do parlamento, num sistema eleitoral misto: 106 deputados são eleitos em círculos uninominais e 93 em listas de partidos nacionais. Nestas contas também entram os votos das minorias, particularmente alemães e roma.

Concorrem, além do Fidesz e do Tisza, o movimento Nossa Pátria (extrema-direita), o único outro partido que poderá entrar no parlamento, segundo as sondagens, que indicam também que a Coligação Democrática (centro-esquerda) e o Partido do Cão das Duas Caudas (esquerda liberal e ecologista) não devem atingir o limiar mínimo dos 5% para conseguir eleger deputados.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A Junta de Freguesia de Benfica entrega hoje a Chave de Honra à família de António Lobo Antunes, numa homenagem ao escritor que morreu no passado dia 05 de março, aos 83 anos, assinalando a sua ligação ao território.

A cerimónia realiza-se no Auditório da Escola Superior de Educação de Lisboa, no âmbito das comemorações do 763.º aniversário do "Lugar" de Benfica.

O escritor, nascido e criado na freguesia de Benfica, doou mais de 30 mil títulos da biblioteca pessoal, incluindo manuscritos originais, notas de trabalho e documentos pessoais, que vão constar da futura Biblioteca de Benfica - António Lobo Antunes, a inaugurar este ano, na Avenida Gomes Pereira.

DESPORTO

O líder FC Porto está hoje praticamente obrigado a vencer na difícil deslocação ao reduto do Estoril Praia, em jogo da 29.ª jornada da I Liga de futebol, na qual o Benfica recebe o Nacional.

A igualdade a dois golos na receção ao Famalicão, culpa de um tento aos 90+9 minutos, na última ronda, deixou os 'dragões' sem margem de erro no topo da tabela, contando com apenas dois pontos de vantagem (73 contra 71) face aos 'leões', que têm ainda um jogo por disputar, com o Tondela, em Alvalade.

Mais cedo, pelas 18:00, o terceiro classificado Benfica recebe o Nacional já com o segundo lugar fora do seu controlo, mas a torcer por deslizes dos dois rivais, que, ao contrário da equipa orientada por José Mourinho, não estão invictos.

Antes dos dois jogos mais aguardados do dia, o Sporting de Braga (quarto, com 49 pontos) será anfitrião do Arouca e o Alverca recebe o aflito Casa Pia.

PAÍS

A frente ribeirinha de Lisboa, Oeiras e Cascais vai estar cortada ao trânsito, entre as 09:00 e as 13:00, para a 3.ª edição do Dia Mundial da Atividade Física, com várias atividades de participação gratuita.

Trata-se de uma iniciativa organizada pelas câmaras de Lisboa, Oeiras e Cascais, que vai na terceira edição e é de participação gratuita nas diversas atividades, que incluem demonstrações de modalidades desportivas, caminhadas, rastreios de saúde, aulas experimentais e de palco, bem como ações de sensibilização, entre outras.

A programação detalhada encontra-se disponível nos portais institucionais dos municípios liderados por Carlos Moedas (Lisboa), Isaltino Morais (Oeiras) e Nuno Piteira Lopes (Cascais).