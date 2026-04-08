Exposição no Museu de Imprensa assinala 50 anos da Autonomia da Madeira

O Museu de Imprensa - Madeira inaugura amanhã, dia 9 de Abril, pelas 17 horas, a exposição temporária “A Autonomia na Imprensa de 1976”, iniciativa que assinala os 50 anos da Autonomia Política e Administrativa da Madeira. A entrada é livre.

A mostra apresenta exemplares originais da imprensa regional de 1976, incluindo Diário de Notícias, Jornal da Madeira e DIÁRIO da Madeira, que documentam os principais acontecimentos desse ano histórico, desde a aprovação da Constituição da República Portuguesa até à instalação dos primeiros órgãos de governo próprio da Região.

Entre os destaques estão também edições do Diário da Assembleia Constituinte, publicação que registou debates e decisões que conduziram à Constituição de 1976, cuja entrada em vigor, a 2 de Abril, formalizou a criação das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.

A inauguração contará com a presença do presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, e de várias entidades regionais, entre as quais a presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rubina Leal, e o secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues.

Organizada pelo Museu de Imprensa - Madeira, sob curadoria de Lourenço Freitas e tutela da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, a exposição convida o público a "revisitar as páginas dos jornais e a sentir o pulsar da Madeira nos primeiros anos da Autonomia".

A exposição estará patente até 19 de Maio de 2026, seguindo depois para itinerância na Escola Secundária Francisco Franco.