EUA ameaça impor tarifas de 50% à China caso preste apoio militar a Teerão

O presidente norte-americano ameaçou hoje impor tarifas de 50% sobre os produtos provenientes da China, caso Pequim preste ajuda militar ao Irão na guerra no Médio Oriente.

"Se forem apanhados a fazer isso, serão alvo de direitos aduaneiros de 50%, o que é exorbitante", disse Donald Trump na televisão norte-americana Fox News, após a estação CNN ter avançado a possibilidade de Pequim dotar Teerão de defesas antiaéreas.

Trump deverá deslocar-se a Pequim de 14 a 15 de maio, onde se reunirá com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, após ter adiado uma cimeira anterior devido à guerra com o Irão.

Trump volta a ameaçar aniquilar Teerão caso não seja alcançado um acordo

Donald Trump voltou também a ameaçar "aniquilar o Irão" e destruir todas as infra-estruturas energéticas iranianas caso não se chegue a um acordo para pôr fim ao conflito no Médio Oriente.

"Eu poderia aniquilar o Irão num dia. Poderia aniquilá-lo numa hora", afirmou Donald Trump na televisão norte-americana Fox News.

O republicano disse que teria como alvo "todas as suas infraestruturas energéticas, todas as suas fábricas, todas as suas centrais elétricas, o que é considerável".