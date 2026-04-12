A Calheta está hoje completamente preenchida com motas e visitantes, num dos maiores encontros motards já realizados no concelho. A estimativa aponta para entre 4 mil e 5 mil motas, o que poderá representar perto de 6 mil pessoas ao longo do dia.

A forte adesão é visível no terreno e confirmada pelas imagens aéreas. “Estamos completamente cheios e conseguimos ver, principalmente pela imagem do drone, que tanto a marginal como a zona atrás do hotel estão completamente ocupadas”, afirmou o presidente do Clube Motards, Nuno Sousa

Também a presidente da Câmara Municipal confirma a dimensão do evento e o ambiente vivido ao longo do dia. “Estamos a falar de quatro a cinco mil motas, mas como muitas trazem duas pessoas, facilmente chegamos às cinco mil e quinhentas ou seis mil pessoas. Está completamente cheio”, referiu.

Apesar da dimensão, a organização destaca a fluidez da circulação. “O trânsito está a fluir muito bem. Não houve aquela concentração no final, o que evitou os constrangimentos na Via Rápida que já tivemos noutros anos”, explicou Nuno Sousa, acrescentando que houve mesmo feedback positivo da PSP quanto ao controlo de entradas e saídas.

O programa tem decorrido ao longo do dia com várias iniciativas. Já se realizou o cortejo de São Rafael e segue-se a celebração de uma missa no palco, com a bênção dos capacetes, um dos momentos mais simbólicos do encontro.

A animação prolonga-se pela tarde, com actuações musicais e outras actividades. Estão previstas as bandas de música e ainda dos 4 Litro, bem como momentos de dança e outras iniciativas que mantêm o ambiente animado até ao final do dia.

Para a autarca, o impacto vai além da vila. “Muitos motociclistas acabam por circular por outras freguesias, almoçar, passear e aproveitar o concelho. É um evento que beneficia todo o território”, sublinhou Doroteia Leça.