Irão reabre totalmente estreito de Ormuz

O Irão decidiu abrir totalmente o estreito de Ormuz à navegação comercial enquanto durar o cessar-fogo acordado com os Estados Unidos, anunciou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano.

"Em consonância com o cessar-fogo no Líbano, declara-se totalmente aberta a passagem de todos os navios mercantes pelo estreito de Ormuz durante o resto do período de cessar-fogo", afirmou Abbas Araghchi numa mensagem nas redes sociais, na qual indicou que os navios seguirão a rota "coordenada e já anunciada" com a Organização Portuária e Marítima iraniana.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, também confirmou a reabertura da passagem marítima.

"O Irão acaba de anunciar que o estreito de Ormuz está totalmente aberto e pronto para a passagem livre. Obrigado!", escreveu o republicano na rede social Truth Social.

O anúncio surge após o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano ter rejeitado um acordo para um cessar-fogo temporário com Washington, argumentando que a posição de Teerão é de um fim definitivo da guerra em toda a região.

Na quinta-feira foi alcançado um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Líbano, um dos pontos fundamentais para o Irão fazer avançar as negociações com os Estados Unidos.