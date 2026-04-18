BE defende medidas urgentes para aliviar impacto da subida dos preços

O Bloco de Esquerda Madeira promoveu hoje uma acção de contacto com a população dedicada ao tema do custo de vida, defendendo medidas urgentes para aliviar o impacto da subida dos preços nos orçamentos familiares. A iniciativa contou com a intervenção de Dina Letra, coordenadora regional do partido, que apontou o PSD como principal responsável pela ausência de respostas concretas na Região.

Durante a acção, o BE distribuiu folhetos com uma simulação de uma conta de supermercado para ilustrar a evolução do custo dos bens essenciais. Dina Letra afirmou que a subida dos preços resulta de uma “escalada” que afecta combustíveis, energia, habitação, transportes e alimentação, num contexto em que os salários, segundo disse, não têm acompanhado o aumento do custo de vida.

Em nota à imprensa, a dirigente bloquista considerou “incompreensível” que, face às contas públicas e ao desempenho económico da Região, o Governo Regional não avance com medidas para reduzir o peso das despesas das famílias. Entre as propostas defendidas pelo partido, destacou a redução das taxas de IVA, o controlo da especulação imobiliária e da especulação de preços, bem como a taxação dos lucros excessivos obtidos por grandes empresas da distribuição e da energia.

Dina Letra sublinhou ainda que o Bloco de Esquerda apresentou na Assembleia da República uma proposta para tributar esses lucros extraordinários, mas afirmou que a direita votou contra a iniciativa, acusando-a de conivência com o aumento da precariedade e do empobrecimento da população