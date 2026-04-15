PS e CH defendem medidas para reduzir preços dos combuistíveis

A Assembleia Legislativa discutir, depois de regressar do intervalo, três projectos de resolução, dois do PS e um do CH, com medidas para reduzir o preço dos combustíveis.

O PS defende uma redução de 30% - o máximo que a Região pode aplicar - nas taxas de ISP e IVA dos combustíveis, bem como uma redução destes mesmos impostos no gás de botija e gás natural.

O CH recomenda ao Governo Regional a criação de um mecanismo de estabilização dos preços dos combustíveis.