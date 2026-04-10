Preços dos bens subiram 2,1% na Madeira

A variação média do Índice de Preços no Consumidor (IPC) nos últimos 12 meses fixou-se em 3,2%, em Março de 2026, não havendo alterações em relação ao mês anterior. Os dados foram hoje avançados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira e dão conta de que os preços dos bens subiram 2,1%, enquanto os serviços tiveram um aumento mais expressivo, de 4,4%.

Os números apontam ainda um decréscimo na inflação subjacente, que exclui os produtos alimentares não transformados e energéticos, uma vez que se ficou pelos 2,8%, ou seja, um decréscimo de 0,1 pontos percentuais (p.p.) relativamente ao mês precedente.

As maiores variações positivas observaram-se nas classes de “Restaurantes e serviços de alojamento” (8,1%), “Saúde” (4,5%) e “Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas” (4,0%). Em sentido contrário, a classe do “Vestuário e calçado” registou a variação negativa mais acentuada (-1,3%).

No país, o IPC manteve-se inalterado face ao mês anterior, cifrando-se nos 2,3%. Comparando Março de 2026 com o mesmo mês de 2025, a variação de preços foi de 3,2% (2,7% no País), +0,4 p.p. face ao mês anterior. As classes de “Transportes” e de “Restaurantes e serviços de alojamento” (ambas com 0,8 p.p.) foram as que mais contribuíram para a variação homóloga do IPC.

A nível mensal, em Março de 2026, verificou-se uma variação nos preços de 1,4% (0,8% no mês anterior). A nível nacional, a variação do IPC foi de 2,0% (0,1% em fevereiro de 2026).

Ainda no mês passado, o valor médio das rendas de habitação por metro quadrado de área útil, na Região, apresentou uma variação de 0,4% face ao mês anterior e de 6,5% se comparado com o mês homólogo (0,7% e 7,0% no mês anterior, respectivamente).