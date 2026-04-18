“Responsabilidade renovada e compromisso com a Madeira”

O secretário-geral do PSD Madeira, José Prada, abriu o período de intervenções políticas no XX Congresso Regional do partido, sublinhando o “orgulho, responsabilidade e satisfação” no arranque dos trabalhos.

Perante os congressistas, destacou o papel do encontro como espaço de debate e coesão interna, afirmando que o congresso “representa a partida de ideias, o debate e a reflexão conjunta”, reforçando ainda o compromisso colectivo: “há quase 50 anos que nos mantemos juntos, acreditando sempre que é possível ir mais longe”.

Na sua intervenção, agradeceu militantes e dirigentes, deixando também uma nota de reconhecimento a antigos responsáveis do partido: “tivemos um mandato muito exigente, mas em momento algum deixámos de cumprir e de trabalhar juntos em nome do nosso partido e da Madeira”.

José Prada evocou ainda a estabilidade política alcançada pelo partido, lembrando vitórias eleitorais consecutivas e sublinhando a continuidade do projeto político: “estamos aqui hoje, ainda com mais força, vontade e convicção para continuarmos a trabalhar em nome da estabilidade e do progresso da nossa terra”.