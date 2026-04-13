easyJet reforça aposta na Madeira com crescimento de rotas e capacidade

A easyJet reafirmou esta tarde, no Funchal, a importância estratégica da Madeira na sua operação, sublinhando o crescimento sustentado da actividade no arquipélago e a aposta no reforço de ligações aéreas.

Na conferência de imprensa, a decorrer no auditório da Quinta Magnólia, o director-geral da companhia em Portugal, José Lopes, destacou que a presença na Região tem sido “uma experiência muito positiva”, reforçando que a transportadora pretende consolidar a sua posição como principal companhia aérea a operar na Madeira.

José Lopes lembrou que a easyJet é actualmente uma das maiores companhias aéreas na Europa, com mais de 350 aeronaves, mais de 1200 rotas e ligações a mais de 160 aeroportos em 37 países, transportando mais de 100 milhões de passageiros por ano. A nível nacional, a empresa ambiciona consolidar-se como líder na Madeira e segunda maior companhia em Lisboa, Porto e Faro, contando com cerca de 10,5 milhões de passageiros anuais e 850 colaboradores em Portugal.

No que diz respeito à Madeira, a companhia opera há 19 anos de e para a Região e prevê atingir, em 2026, um total de 15 rotas ligando seis países à ilha. Para este Verão, está já anunciada uma nova ligação entre o Funchal e Nice, integrada num conjunto de 11 novas rotas da transportadora.

Segundo o responsável, a capacidade total oferecida na Madeira deverá atingir cerca de 1,5 milhões de lugares, um aumento de 6% face a 2025, enquanto o número de voos deverá rondar os oito mil, mais 9% em comparação com o ano anterior. Desde o início das operações, em 2007, a capacidade da companhia na Região cresceu 6,5 vezes.

José Lopes recordou ainda que a easyJet assinala, em 2027, 20 anos de ligação à Madeira, iniciada a 29 de Outubro de 2007, tendo o primeiro voo doméstico ocorrido a 31 de Março de 2008.

Relativamente ao Porto Santo, onde a companhia começou a operar a 1 de Maio de 2022, o responsável garantiu que o destino continua a merecer a confiança da transportadora. Actualmente, existem duas rotas, para Lisboa e Porto, com uma capacidade total de cerca de 60 mil lugares.

“Porto Santo não deixa de ser um destino em que a easyJet acredita. Tem potencial de futuro”, afirmou.

Em jeito de balanço, concluiu que a tarifa média anual da easyJet baixou dos mais de 400 euros nas rotas domésticas em 2007, para menos de 100 euros na actualidade.

"Iremos continuar a consolidar como companhia número um na Região Autónoma da Madeira", concluiu.