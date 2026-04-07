Micaela Freitas garante "os melhores cuidados de saúde" mesmo com pedidos de escusa de responsabilidade

“Independentemente da entrega da escusa por parte dos profissionais, os cuidados que estão a ser prestados são os melhores", assegura Micaela Freitas. A secretária regional de Saúde e Protecção Civil respondia a questões sobre os pedidos de escusa de responsabilidade de médicos e enfermeiros, nas urgências do Hospital Nélio Mendonça. Uma situação que resulta, sobretudo, do grande número de utentes em situação de alta clínica que permanecem nas urgências.

“O que temos feito é dia a dia, até porque os números vão variando. Hoje temos um determinado número de altas clínicas e de pessoa a aguardar internamento e amanhã temos outro. O que temos feito, como já foi dito, foi o reforço do número de enfermeiro e uma adequação dos serviços", adiantou Micaela Freitas, em declarações durante a visita aos stands que se encontram no Largo da Restauração, no Funchal, no âmbito do Dia Mundial da Saúde.

“Quando se fala do serviço de urgência, fala-se nos recursos humanos, nas pessoas eu estão lá e que estão em alta clínica, mas também nos projectos que estão a ser desenvolvidos .Estão a ser desenvolvidas duas obras nos serviços de urgência que vão permitir mais espaço de descanso para os profissionais, melhores condições para quem nos procura. Obras que chegam a 1,8 milhões de euros", afirma.

Neste momento, além de enfermeiros, quatro médicos terão apresentado o pedido de escusa de responsabilidade.

“Os profissionais que estão de serviço na urgência do Hospital Nélio Mendonça estão a fazer o seu melhor, qualquer pessoa que chega lá tem os melhores cuidados de saúde, como tem tido até agora", assegura Micaela Freitas.

Questionada sobre se esta situação afecta a imagem e a confiança no Serviço Regional de Saúde, a secretária regional volta a garantir que estão a ser prestados "os melhores cuidados".

No Largo da Restauração estão stands dos diversos serviços e organismos dependentes da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil.

A iniciativa começou, de manhã, com um fórum com todos os dirigentes da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, com investigadores

“Abordamos a importância da tecnologia par aa Saúde, sem nunca esquecer que essa tecnologia tem de servir de suporte para permitir, não só melhores decisões de gestão, mas também uma humanização cada vez maior nos cuidados de saúde", explicou Micaela Freitas.

Um dos principais objectivos é promover acções de literacia de Saúde. “Explicar ao cidadão que ele é o primeiro responsável pela sua saúde".