Rum da Madeira em alta

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visitou, esta tarde, a Placa Central da Avenida Arriaga, no Funchal, por ocasião da edição de 2026 do Festival do Rum, promovido pelo IVBAM. A iniciativa reúne produtores, especialistas e profissionais do sector, com o objectivo de valorizar e projectar o rum da Madeira nos mercados.

Durante a visita, Miguel Albuquerque sublinhou o momento positivo que o produto atravessa. “O rum da Madeira está hoje em destaque no mercado europeu, com exemplares de grande qualidade e com preços elevados, sobretudo no segmento mais antigo”, afirmou, apontando para garrafas que ultrapassam os 100 euros.

O governante destacou ainda o peso económico do sector, revelando que, no último ano, as vendas atingiram cerca de 5,7 milhões de euros. “Isto demonstra que temos um mercado activo, que beneficia tanto os comerciantes como os engenhos”, disse.

No que diz respeito à produção agrícola, Albuquerque garantiu que os produtores de cana estão a ser remunerados. “Foram pagos 5,1 milhões de euros a cerca de 650 produtores, o que contraria a ideia de que não há pagamentos”, afirmou.

O presidente do Governo Regional salientou também o papel do apoio público. “Cerca de 60% desses pagamentos resultam de comparticipação do Governo, o que mostra claramente o nosso compromisso com este sector”, frisou, rejeitando críticas sobre a falta de apoio à cultura da cana.

Para Miguel Albuquerque, a evolução da qualidade tem sido determinante para o prestígio do produto. “Temos vindo a melhorar continuamente e isso reflecte-se no reconhecimento e na valorização do nosso rum”, disse.