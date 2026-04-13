Mobilidade expõe tensões na Madeira

A crescente mobilidade humana já está a produzir efeitos visíveis na Madeira, com sinais de tensão social e fragilidades no modelo de integração. O alerta foi deixado pelo padre Agostinho Moreira, que aponta para uma mudança no comportamento da região perante os novos fluxos migratórios.

Apesar de reconhecer que a Madeira sempre foi um território de acolhimento, o responsável admite que esse traço está hoje sob pressão. “Há alguma perplexidade”, afirmou, sublinhando que a chegada de novos trabalhadores está a ser marcada por uma lógica essencialmente económica, onde as pessoas são utilizadas para responder a necessidades imediatas do mercado.

Na sua leitura, muitos migrantes entram sobretudo em sectores como o turismo e a hotelaria, integrando um modelo que descreve como extrativo. Ou seja, são absorvidos para garantir funcionamento económico, mas sem uma verdadeira estratégia de integração social ou valorização humana.

Essa realidade, diz, acaba por gerar situações de fragilidade. Há trabalhadores que permanecem em condições precárias e sem redes de apoio consistentes, o que contribui para o surgimento de bolsas de pobreza e exclusão dentro da própria região.

Ao mesmo tempo, começam a emergir sinais de desconforto na convivência social. O aumento de comunidades com culturas distintas, aliado à ausência de mecanismos eficazes de integração, está a alimentar desconfiança e algum distanciamento entre grupos.

“Há quem sinta que está a ser invadido”, referiu, apontando também para dificuldades linguísticas e barreiras culturais.

Para Agostinho Moreira, este é um momento crítico para a Madeira. Sem uma resposta estruturada, o risco é o agravamento de tensões e a formação de guetos, com impactos directos na coesão social.

O responsável defende que a Região precisa de ir além da resposta económica e investir numa integração real, assente na proximidade, no conhecimento do outro e na valorização da pessoa. Caso contrário, alerta, a mobilidade poderá deixar de ser uma oportunidade para se tornar um factor de divisão.