Tensão política, crise laboral e futebol dominam manchetes nacionais
Correio da Manhã:
- "Falha informática atrasa reembolso de IRS"
- "Fisco promete regularizar rapidamente"
- "Erro na data pode ter causado o problema"
- "Portugueses chumbam novo pacote laboral"
- "CGTP promoveu ação de protesto"
- "Porto: Perseguem jovem grávida para forçar aborto"
- "Hospital de St. António: Ministra usada para livrar médico de picar o ponto"
- "Assassinada por menor:Mãe tenta acalmar filho antes de morrer"
- "Irão abre Estreito de Ormuz. Petróleo cai e gasóleo vai baixar 11 cêntimos"
- "Farioli e Borges: os melhores da Liga"
- "Benfica: Interesse do Real agita Mourinho"
- "Benfiquistas criticam Rui Costa"
Público:
- "Operadoras suspeitas de cartel em contratos para Internet nas escolas"
- "Médio Oriente. Ormuz reabre, petróleo cai e Trump fala em acordo iminente como Irão"
- "Governo. CIG fez parecer crítico sobre lei de género que não chegou à AR"
- "Pacote laboral. Patrões falam em 'consenso possível' e pressionam UGT"
- "Heranças indivisas. O que vai mudar e quem pode forçar a venda de imóveis"
- "Angola. Leão XIV chega a um país a precisar de reconciliação"
- "Dieta Atlântica. Está na hora de levar Portugal à mesa todos os dias"
- "Contra o medo, o comodismo e o snobismo. Pacheco Pereira responde às críticas depois do debate com André Ventura"
Jornal de Notícias:
- "Linha de metro e ponte no Douro adiadas para 2028"
- "Humor tornou-se um caso sério. Stand-up comedy esgota salas"
- "Vagos. Rapaz que matou a mãe a tiro fica internado até três anos"
- "Gaia. Cinco novas vias, três delas com metrobus em faixa exclusiva"
- "Baião. Dois mortos na berma do IC17 enquanto trabalhavam"
- "Irão reabre estreito de Ormuz mas Trump mantém o bloqueio"
- "Espanha. Milhares de imigrantes em corrida à legalização"
- "Ataque. São os homens que comandam o desporto no feminino"
- "Prémio de 50 milhões em jogo no dérbi entre leões e águias"
O Jogo:
- "Exclusivo. Fernando pendura as botas aos 38 anos e passa em revista um trajeto marcante que começou no Dragão"
- "'Devo a minha carreira ao FC Porto'"
- "'Jesualdo foi um professor, Villas-Boas um visionário e Vítor Pereira aprimorou um futebol bonito'"
- "'Foi indescritível festejar aquele título no apagão da Luz'"
- "'William Gomes vai dar frutos a jogar e numa venda'"
- "Forte apoio a Bednarek e aposta firme no título. Reação da equipa no jogo que ditou afastamento da Liga Europa atenua a desilusão"
- "Sporting. Pedro Gonçalves é rei nos dérbis. Saldo positivo nas 14 partidas frente aos encarnados"
- "Fôlego de 80 MEuro da Champions permite atacar Altimira e Doumbia"
- "Benfica. Mourinho quer mais de Pavlidis. Só marcou um golo nos últimos 10 desafios fora"
- "Youth League: derrota com o Brugge e adeus ao sonho da final"
- "Braga. Plantel com Istambul na ponta da língua. Rescaldo da vitória em Sevilha feito em clima de euforia"
- "Liga. Águias votam sozinhas contra a centralização. Comercialização dos direitos de TV aprovados pela maioria dos clubes"
- "O álcool vai voltar aos estádios portugueses"
- "Rio Ave 2-" Aves SAD"
A Bola:
- "Mourinho quer contrato mais longo. Vínculo do treinador ao Benfica termina em 2027/ Rui Costa prefere, para já, deixar tudo como está"
- "Regresso de Aursnes ameaça Ríos e Rafa"
- "Águias falham final da Youth League"
- "Sporting. Pedro Gonçalves e mais 10 no dérbi"
- "Gany Catamo é talismã"
- "'Enquanto houver estrada para andar vamos tentar'. Daniel Bragança de olho no tricampeonato"
- "Aprovado modelo de comercialização de direitos televisivos com voto contra do Benfica"
- "FC Porto. Bednarek de cabeça limpa. Amparado por colegas e treinador após expulsão em Nottingham"
- "'Nunca fui campeão porque havia um senhor chamado Pinto da Costa' - Balakov"
- "Rio Ave 2-2 Aves SAD"
Record:
- "Fumo Verde"
-"Renovação de Rui Borges nos detalhes finais"
- "Avanços significativos nos últimos dias"
- "Formalização do acordo após semana decisiva"
- "Reforços e logística para 2026/27 já em cima da mesa"
- "Pai motiva filho: 'Acredito que o Geny marque outra vez'"
- "Recuperação difícil de Fresneda"
- "Quaresma nas contas do dérbi"
- "Real pensa em Mourinho"
- "Merengues procuram sucessor de Arbeloa"
- "Tomás Araújo e Ríos estão recuperados"
- "Apoiado por equipa e adeptos - Colo para Bednarek"
- "Expulsão em Nottingham não afeta estatuto"
- "Fofana: 'Há grandes coisas para conquistar'"
- "Benfica derotado na AG da Liga"
- "Tondela-Nacional (31ª jornada) vai testar regresso do álcool aos estádios"
- "Eio Ave 2-2 AVS SAD: Avenses podem descer hoje"