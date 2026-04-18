Tensão política, crise laboral e futebol dominam manchetes nacionais

Correio da Manhã:

- "Falha informática atrasa reembolso de IRS"

- "Fisco promete regularizar rapidamente"

- "Erro na data pode ter causado o problema"

- "Portugueses chumbam novo pacote laboral"

- "CGTP promoveu ação de protesto"

- "Porto: Perseguem jovem grávida para forçar aborto"

- "Hospital de St. António: Ministra usada para livrar médico de picar o ponto"

- "Assassinada por menor:Mãe tenta acalmar filho antes de morrer"

- "Irão abre Estreito de Ormuz. Petróleo cai e gasóleo vai baixar 11 cêntimos"

- "Farioli e Borges: os melhores da Liga"

- "Benfica: Interesse do Real agita Mourinho"

- "Benfiquistas criticam Rui Costa"

Público:

- "Operadoras suspeitas de cartel em contratos para Internet nas escolas"

- "Médio Oriente. Ormuz reabre, petróleo cai e Trump fala em acordo iminente como Irão"

- "Governo. CIG fez parecer crítico sobre lei de género que não chegou à AR"

- "Pacote laboral. Patrões falam em 'consenso possível' e pressionam UGT"

- "Heranças indivisas. O que vai mudar e quem pode forçar a venda de imóveis"

- "Angola. Leão XIV chega a um país a precisar de reconciliação"

- "Dieta Atlântica. Está na hora de levar Portugal à mesa todos os dias"

- "Contra o medo, o comodismo e o snobismo. Pacheco Pereira responde às críticas depois do debate com André Ventura"

Jornal de Notícias:

- "Linha de metro e ponte no Douro adiadas para 2028"

- "Humor tornou-se um caso sério. Stand-up comedy esgota salas"

- "Vagos. Rapaz que matou a mãe a tiro fica internado até três anos"

- "Gaia. Cinco novas vias, três delas com metrobus em faixa exclusiva"

- "Baião. Dois mortos na berma do IC17 enquanto trabalhavam"

- "Irão reabre estreito de Ormuz mas Trump mantém o bloqueio"

- "Espanha. Milhares de imigrantes em corrida à legalização"

- "Ataque. São os homens que comandam o desporto no feminino"

- "Prémio de 50 milhões em jogo no dérbi entre leões e águias"

O Jogo:

- "Exclusivo. Fernando pendura as botas aos 38 anos e passa em revista um trajeto marcante que começou no Dragão"

- "'Devo a minha carreira ao FC Porto'"

- "'Jesualdo foi um professor, Villas-Boas um visionário e Vítor Pereira aprimorou um futebol bonito'"

- "'Foi indescritível festejar aquele título no apagão da Luz'"

- "'William Gomes vai dar frutos a jogar e numa venda'"

- "Forte apoio a Bednarek e aposta firme no título. Reação da equipa no jogo que ditou afastamento da Liga Europa atenua a desilusão"

- "Sporting. Pedro Gonçalves é rei nos dérbis. Saldo positivo nas 14 partidas frente aos encarnados"

- "Fôlego de 80 MEuro da Champions permite atacar Altimira e Doumbia"

- "Benfica. Mourinho quer mais de Pavlidis. Só marcou um golo nos últimos 10 desafios fora"

- "Youth League: derrota com o Brugge e adeus ao sonho da final"

- "Braga. Plantel com Istambul na ponta da língua. Rescaldo da vitória em Sevilha feito em clima de euforia"

- "Liga. Águias votam sozinhas contra a centralização. Comercialização dos direitos de TV aprovados pela maioria dos clubes"

- "O álcool vai voltar aos estádios portugueses"

- "Rio Ave 2-" Aves SAD"

A Bola:

- "Mourinho quer contrato mais longo. Vínculo do treinador ao Benfica termina em 2027/ Rui Costa prefere, para já, deixar tudo como está"

- "Regresso de Aursnes ameaça Ríos e Rafa"

- "Águias falham final da Youth League"

- "Sporting. Pedro Gonçalves e mais 10 no dérbi"

- "Gany Catamo é talismã"

- "'Enquanto houver estrada para andar vamos tentar'. Daniel Bragança de olho no tricampeonato"

- "Aprovado modelo de comercialização de direitos televisivos com voto contra do Benfica"

- "FC Porto. Bednarek de cabeça limpa. Amparado por colegas e treinador após expulsão em Nottingham"

- "'Nunca fui campeão porque havia um senhor chamado Pinto da Costa' - Balakov"

- "Rio Ave 2-2 Aves SAD"

Record:

- "Fumo Verde"

-"Renovação de Rui Borges nos detalhes finais"

- "Avanços significativos nos últimos dias"

- "Formalização do acordo após semana decisiva"

- "Reforços e logística para 2026/27 já em cima da mesa"

- "Pai motiva filho: 'Acredito que o Geny marque outra vez'"

- "Recuperação difícil de Fresneda"

- "Quaresma nas contas do dérbi"

- "Real pensa em Mourinho"

- "Merengues procuram sucessor de Arbeloa"

- "Tomás Araújo e Ríos estão recuperados"

- "Apoiado por equipa e adeptos - Colo para Bednarek"

- "Expulsão em Nottingham não afeta estatuto"

- "Fofana: 'Há grandes coisas para conquistar'"

- "Benfica derotado na AG da Liga"

- "Tondela-Nacional (31ª jornada) vai testar regresso do álcool aos estádios"

- "Eio Ave 2-2 AVS SAD: Avenses podem descer hoje"