UGT rejeita proposta de revisão da lei laboral

O secretariado nacional da UGT rejeitou hoje a atual proposta de revisão de alteração à legislação laboral apresentada pelo Governo e apela à continuação das negociações.

O órgão máximo da UGT "constata ainda insuficiente aproximação negocial e afirma que a proposta não permite ainda alcançar consenso", lê-se na resolução aprovada hoje por unanimidade.

A central sindical liderada por Mário Mourão sublinha ainda que é essa "posição" que será transmitida na reunião plenária de Concertação Social, "onde se deve dar o passo seguinte neste processo negocial".

"O Secretariado Nacional da UGT espera que os avanços já verificados e o trabalho do diálogo social não sejam desvalorizados", acrescenta o documento.

Em "defesa dos trabalhadores" e "por um Trabalho XXI com direitos", a UGT e os sindicatos seus associados apelam ainda a que as negociações continuem, referindo que "continuarão o seu trabalho por uma legislação laboral mais justa, mais inclusiva, que responda aos desafios do presente e do futuro do trabalho, com uma negociação coletiva e sindicatos mais fortes e dinâmicos".

E indicam que vão continuar a "apresentar propostas em processo negocial".