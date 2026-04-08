O país e o mundo em tensão
Sábado:
- "Finanças pessoais. Como proteger o seu dinheiro na crise que aí vem"
- "Matosinhos. As refeições de trabalho com lavagante e santola da presidente"
- "Abusos na Igreja. Fisco vai cobrar imposto sobre indemnizações às vítimas"
Público:
- "PSD, Chega e PS indicam um juiz cada para o TC, o quarto será por consenso"
- "Artemis II. Astronautas sobrevoaram a face oculta da Lua"
- "Segurança rodoviária. Esta Páscoa foi a mais mortífera nas estradas da última década"
- "APAV. Crimes de natureza sexual contra menores subiram 85%"
- "Lisboa. Câmara paga 37 milhões por obras dos anos 90"
- "Rosalía em Portugal. Da 'Lux æterna' à 'Lux' efémera"
- "Champions. O Sporting teve o Arsenal nas mãos mas deixou-o escapar"
- "Eleições. Portugueses: 'Hungria ainda é corrida da UE e vai ser uma miséria'"
Jornal de Notícias:
- "Inverno histórico de chuva e tempestades não impede avanço da aridez em Portugal"
- "Condenada por atropelar homem alcoolizado que se deitou no capô"
- "Sporting 0-1 Arsenal. Estocada no final"
- "Vila do Conde. Peregrinos crescem mas albergue fecha"
- "Viana do Castelo. Transportes a pagar já para a semana"
- "Brasil. Filho de Jair Bolsonaro ameaça reeleição de Lula"
- "Braga. Vicens pede coragem aos jogadores na batalha frente ao Betis"
- "F. C. Porto. Dragões em busca de uma noite épica contra ingleses"
- "Cultura. Dias da Dança inundam Porto, Matosinhos e Gaia com dezenas de espetáculos"
Diário de Notícias:
- "Ultimato. Irão à espera da decisão de Trump"
- "Falta de professores agravada por elevada desistência nos cursos"
- "Entrevista. Paulo Flor. PSP ajudou dois brasileiros por dia a regressar ao seu país entre janeiro e fevereiro"
- "Política. Três maiores partidos entendem-se para adiar eleição do Constitucional"
- "Aviação. Governo admite venda da TAP mesmo só com um concorrente"
- "Livro. António Pinto Ribeiro: 'É muito mediana a produção artística em Portugal"
- "Lua. Tripulação da 'Orion' viu 'flashes' e descreve o 'relevo brutal' do Lado Oculto. 'É um terreno implacável'"
Correio da Manhã:
- "Preço das casas dispara 180%" (valores quase triplicam em dez anos)"
- "Leão perde nos descontos (Gyokeres em branco no regresso a Alvalade)"
- "Mourinho quer revolução no Benfica"
- "Trump ameaça aniquilar civilização"
- "Missão da NASA mostra Terra do outro lado da Lua"
- "PSD, Chega e PS dividem juízes do Constitucional"
Negócios:
- "Guerra no Irão. Já há falta de petróleo e a situação pode ainda agravar-se"
- "Galp é das que mais valorizaram em bolsa"
- "José António Pereirinha, economista. 'Sentimento de que os salários têm de aumentar está implantado'"
- "Desconto no ISP travado pela lei? Governo muda regras"
- "Portugal bem posicionado para lidar com choque energético"
- "Concorrência. Negócio global entre Toyota e Siemens nas mãos da AdC"
- "Saldo orçamental. Não foi só Centeno e CFP que duvidaram das contas"
- "Sustentabilidade 20|30. António Valle, diretor-geral do Turismo de Lisboa. 'Temos de ter capacidade de fechar lojas onde já não fazem sentido'"
O Jornal Económico:
- "Eletrificados já representam metade da frota de TVDE"
- "PSD, Chega e PS entendem-se nos cargos externos. Finalmente"
- "Pinto Luz quer 'valor excecional' pela TAP e exigências cumpridas"
- "'Intempéries causaram prejuízos de 14 milhões'. Turismo. Região do Alentejo reclama 'presença do Estado' para ajudar na recuperação"
- "Bill Ackman dá 55 mil milhões pela Universal Music"
- "Speedinvest tem 200 milhões para tecnológicas"
- "É a pior crise energética de sempre. Abril será 'negro'. Guerra. Diretor-executivo da Agência Internacional de Energia diz que março foi mau, mas que este abril será 'negro", por causa do encerramento do estreito de Ormuz"
- "Habitação. Preços das casas em Portugal aumentaram 180% em 10 anos"
O Jogo:
- "Liga dos Campeões. Sporting 0-1 Arsenal. Contra os canhões sonhar, sonhar"
- "Golo de Kai Havertz, aos 90'+1', atira leões para a necessidade de uma reviravolta histórica"
- "Rui Borges. 'É difícil, mas este grupo é dado a coisas difíceis'"
- "Pedro Gonçalves. 'É frustrante, sentíamos que podíamos pelo menos empatar'"
- "Liga Europa. Braga-Bétis 17H45. Amigos do risco. Vicens pede personalidade e identidade para vencer espanhóis"
- "Ricardo Horta. 'É especial para o clube'"
- "FC Porto. O emocional e o tático. Fernando conheceu André Villas-Boas e Vítor Pereira no dragão e traça diferenças. 'Foi um casamento perfeito entre os dois'"
- "Mora fez treino condicionado"
- "Benfica. Em maus lençóis. Crítica de Mourinho após empate com Casa Pia tinha vários destinatários no plantel. Lista inclui Barrenechea, Sudakov, Lukebakio e Ivanovic"
- "Águias perderam dez pontos com equipas do fundo da tabela"
A Bola:
- "Sporting 0-1 Arsenal. Lição de realismo. Sporting cai no período de compensação"
- "Sonho das meias-finais mais longe, mas ninguém desiste de acreditar"
- "Melhores oportunidades foram dos leões, eficácia 'falou mais alto'"
- "Benfica e António Silva em planos opostos. Renovação 'adormecida' desagrada ao jogador"
- "Lista de dispensas ganha forma"
- "FC Porto. Thiago Silva nunca perdeu com o Forest"
- "Liga Europa. SC Braga-Betis. 17H45. 'Temos de pôr as fichas todas' - Ricardo Horta"
- "Rui Patrício recorda Aurélio Pereira um ano após a morte do 'Sr. Formação'"
Record:
- "Cruel (Leão caiu aos 90'+1 mas tem direito a sonhar)"
- "Rui Costa resiste à renovação (Mourinho quer mas presidente adia)"
- "Fantasma Amorim paira na Luz"
- "Jorge Jesus: 'Vieira viu mais além'"
- "Farioli mantém rotação (Mora em dúvida para amanhã)"