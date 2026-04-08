O país e o mundo em tensão

Sábado:

- "Finanças pessoais. Como proteger o seu dinheiro na crise que aí vem"

- "Matosinhos. As refeições de trabalho com lavagante e santola da presidente"

- "Abusos na Igreja. Fisco vai cobrar imposto sobre indemnizações às vítimas"

Público:

- "PSD, Chega e PS indicam um juiz cada para o TC, o quarto será por consenso"

- "Artemis II. Astronautas sobrevoaram a face oculta da Lua"

- "Segurança rodoviária. Esta Páscoa foi a mais mortífera nas estradas da última década"

- "APAV. Crimes de natureza sexual contra menores subiram 85%"

- "Lisboa. Câmara paga 37 milhões por obras dos anos 90"

- "Rosalía em Portugal. Da 'Lux æterna' à 'Lux' efémera"

- "Champions. O Sporting teve o Arsenal nas mãos mas deixou-o escapar"

- "Eleições. Portugueses: 'Hungria ainda é corrida da UE e vai ser uma miséria'"

Jornal de Notícias:

- "Inverno histórico de chuva e tempestades não impede avanço da aridez em Portugal"

- "Condenada por atropelar homem alcoolizado que se deitou no capô"

- "Sporting 0-1 Arsenal. Estocada no final"

- "Vila do Conde. Peregrinos crescem mas albergue fecha"

- "Viana do Castelo. Transportes a pagar já para a semana"

- "Brasil. Filho de Jair Bolsonaro ameaça reeleição de Lula"

- "Braga. Vicens pede coragem aos jogadores na batalha frente ao Betis"

- "F. C. Porto. Dragões em busca de uma noite épica contra ingleses"

- "Cultura. Dias da Dança inundam Porto, Matosinhos e Gaia com dezenas de espetáculos"

Diário de Notícias:

- "Ultimato. Irão à espera da decisão de Trump"

- "Falta de professores agravada por elevada desistência nos cursos"

- "Entrevista. Paulo Flor. PSP ajudou dois brasileiros por dia a regressar ao seu país entre janeiro e fevereiro"

- "Política. Três maiores partidos entendem-se para adiar eleição do Constitucional"

- "Aviação. Governo admite venda da TAP mesmo só com um concorrente"

- "Livro. António Pinto Ribeiro: 'É muito mediana a produção artística em Portugal"

- "Lua. Tripulação da 'Orion' viu 'flashes' e descreve o 'relevo brutal' do Lado Oculto. 'É um terreno implacável'"

Correio da Manhã:

- "Preço das casas dispara 180%" (valores quase triplicam em dez anos)"

- "Leão perde nos descontos (Gyokeres em branco no regresso a Alvalade)"

- "Mourinho quer revolução no Benfica"

- "Trump ameaça aniquilar civilização"

- "Missão da NASA mostra Terra do outro lado da Lua"

- "PSD, Chega e PS dividem juízes do Constitucional"

Negócios:

- "Guerra no Irão. Já há falta de petróleo e a situação pode ainda agravar-se"

- "Galp é das que mais valorizaram em bolsa"

- "José António Pereirinha, economista. 'Sentimento de que os salários têm de aumentar está implantado'"

- "Desconto no ISP travado pela lei? Governo muda regras"

- "Portugal bem posicionado para lidar com choque energético"

- "Concorrência. Negócio global entre Toyota e Siemens nas mãos da AdC"

- "Saldo orçamental. Não foi só Centeno e CFP que duvidaram das contas"

- "Sustentabilidade 20|30. António Valle, diretor-geral do Turismo de Lisboa. 'Temos de ter capacidade de fechar lojas onde já não fazem sentido'"

O Jornal Económico:

- "Eletrificados já representam metade da frota de TVDE"

- "PSD, Chega e PS entendem-se nos cargos externos. Finalmente"

- "Pinto Luz quer 'valor excecional' pela TAP e exigências cumpridas"

- "'Intempéries causaram prejuízos de 14 milhões'. Turismo. Região do Alentejo reclama 'presença do Estado' para ajudar na recuperação"

- "Bill Ackman dá 55 mil milhões pela Universal Music"

- "Speedinvest tem 200 milhões para tecnológicas"

- "É a pior crise energética de sempre. Abril será 'negro'. Guerra. Diretor-executivo da Agência Internacional de Energia diz que março foi mau, mas que este abril será 'negro", por causa do encerramento do estreito de Ormuz"

- "Habitação. Preços das casas em Portugal aumentaram 180% em 10 anos"

O Jogo:

- "Liga dos Campeões. Sporting 0-1 Arsenal. Contra os canhões sonhar, sonhar"

- "Golo de Kai Havertz, aos 90'+1', atira leões para a necessidade de uma reviravolta histórica"

- "Rui Borges. 'É difícil, mas este grupo é dado a coisas difíceis'"

- "Pedro Gonçalves. 'É frustrante, sentíamos que podíamos pelo menos empatar'"

- "Liga Europa. Braga-Bétis 17H45. Amigos do risco. Vicens pede personalidade e identidade para vencer espanhóis"

- "Ricardo Horta. 'É especial para o clube'"

- "FC Porto. O emocional e o tático. Fernando conheceu André Villas-Boas e Vítor Pereira no dragão e traça diferenças. 'Foi um casamento perfeito entre os dois'"

- "Mora fez treino condicionado"

- "Benfica. Em maus lençóis. Crítica de Mourinho após empate com Casa Pia tinha vários destinatários no plantel. Lista inclui Barrenechea, Sudakov, Lukebakio e Ivanovic"

- "Águias perderam dez pontos com equipas do fundo da tabela"

A Bola:

- "Sporting 0-1 Arsenal. Lição de realismo. Sporting cai no período de compensação"

- "Sonho das meias-finais mais longe, mas ninguém desiste de acreditar"

- "Melhores oportunidades foram dos leões, eficácia 'falou mais alto'"

- "Benfica e António Silva em planos opostos. Renovação 'adormecida' desagrada ao jogador"

- "Lista de dispensas ganha forma"

- "FC Porto. Thiago Silva nunca perdeu com o Forest"

- "Liga Europa. SC Braga-Betis. 17H45. 'Temos de pôr as fichas todas' - Ricardo Horta"

- "Rui Patrício recorda Aurélio Pereira um ano após a morte do 'Sr. Formação'"

Record:

- "Cruel (Leão caiu aos 90'+1 mas tem direito a sonhar)"

- "Rui Costa resiste à renovação (Mourinho quer mas presidente adia)"

- "Fantasma Amorim paira na Luz"

- "Jorge Jesus: 'Vieira viu mais além'"

- "Farioli mantém rotação (Mora em dúvida para amanhã)"