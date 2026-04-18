CHEGA acusa Eduardo Jesus de postura “indigna e desonesta” sobre mobilidade aérea

O deputado do CHEGA na Assembleia da República, Francisco Gomes, acusou o secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, de ter uma postura “indigna e desonesta” na forma como está a lidar com as alterações ao modelo de mobilidade aérea, afirmando que está a espalhar medo sobre as conquistas alcançadas para os madeirenses.

Segundo o deputado, "foi graças ao trabalho do CHEGA e do PS que foram aprovadas mudanças estruturais no modelo, incluindo a possibilidade de as agências de viagens se inscreverem na plataforma — permitindo aos cidadãos pagar apenas o valor fixo das passagens — e o fim dos tetos financeiros, duas propostas apresentadas pelo CHEGA".

O secretário do Turismo está a atacar conquistas históricas para a Madeira com uma postura indigna e desonesta. Isto é pura sabotagem política e revela bem a postura prepotente e arrogante daquela personagem". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

Em nota à imprensa, Francisco Gomes acusa Eduardo Jesus de "nunca ter sabido defender os interesses da Madeira no dossiê da mobilidade aérea, permitindo que o governo de Luís Montenegro criasse um modelo que considera desastroso e prejudicial para os madeirenses".

O deputado afirma que, agora que "foram alcançadas alterações significativas, o secretário surge em defesa das companhias aéreas que, na sua opinião, exploraram os cidadãos durante anos".

Deixou o governo do seu partido fazer uma trapalhada monumental e agora vem defender as companhias que exploraram os madeirenses. Isto é uma vergonha e uma traição clara à Madeira. O secretário está a leste de tudo". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

O parlamentar acusa ainda o secretário de "não perceber o impacto positivo da concorrência real no mercado das ligações aéreas e considera que a actuação do governante revela uma inversão total de prioridades".

O deputado foi mais longe, afirmando que Eduardo Jesus "age como representante de interesses externos e recorre ao medo e à desinformação para travar as mudanças".

"O secretário do Turismo trai a Madeira e comporta-se como um delegado comercial da EasyJet. Espalha medo, chantagem e mentiras porque não tem argumentos nem dignidade para o cargo que ocupa", concluiu.