Deputado do Chega acusa Eduardo Jesus "espalhar medo" sobre mobilidade

O deputado do Chega (CH) eleito para a Assembleia da República, Francisco Gomes, emitiu uma nota a acusar "a Secretaria Regional do Turismo, na pessoa do respectivo secretário" (Eduardo Jesus), de "estar deliberadamente a criar medo e a confundir os cidadãos quanto à eliminação dos tetos financeiros no modelo de mobilidade aérea".

Para Francisco Gomes, "a narrativa que está a ser construída não corresponde à realidade e serve apenas para gerar alarme e tentar descredibilizar uma alteração que considera histórica para a Madeira", acrescentando que "estão a mentir aos madeirenses, a criar medo e a manipular a opinião pública para esconder o fracasso de um modelo que prejudicava os cidadãos. Em vez de se armarem em provedores da EasyJet, lutem pela Madeira", exige.

O eleito defende que "a eliminação dos tectos financeiros representa uma conquista decisiva, uma vez que obrigará as companhias aéreas a baixar os preços para captar clientes, em vez de fixarem os valores com base nos limites máximos anteriormente definidos", sublinhando que "o modelo anterior incentivava práticas prejudiciais para os consumidores, mantendo os preços elevados".

Por isso, Francisco Gomes acredita que "os tectos eram um convite ao abuso. As companhias colavam os preços ao limite máximo. Agora vão ter de competir e baixar preços. Isto é justiça para os madeirenses", garante. O parlamentar afirma, ainda, que as alterações ao modelo de mobilidade, alcançadas com os votos do CH e do PS, "representam uma vitória clara dos madeirenses" sobre um sistema que considera "injusto, burocrático e ofensivo".

E refere que o processo "foi exigente, marcado por resistências e tentativas de bloqueio", apontando a acusação directamente ao PSD de Luís Montenegro. "Foi uma luta dura contra interesses instalados, contra mentiras e contra quem quis manter um sistema injusto. O PSD de Luís Montenegro fez de tudo para atrasar e travar estas mudanças. Falharam redondamente", confia.

O deputado termina, voltando ao princípio, acusando "a Secretaria Regional do Turismo de estar mais preocupada em alimentar o alarme do que em defender os interesses da Região", garantindo que escolheram "o lado errado: o do medo, da pressão e da chantagem. Em vez de defender a Madeira, está a sabotar uma vitória dos madeirenses. Deviam ter vergonha", conclui.