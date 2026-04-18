Al Ittihad , de Sérgio Conceição, eliminado na Liga dos Campeões asiáticos

O Al Ittihad, treinado pelo português Sérgio Conceição, caiu hoje nos quartos de final da Liga dos Campeões asiáticos de futebol, ao perder em Jeddah frente ao Machida Zelvia, do Japão, por 1-0.

O jogo foi de domínio intenso da equipa saudita, sobretudo depois de sofrer o golo, apontado pelo australiano Tete Yengi, aos 31 minutos.

O empate parecia ter chegado no minuto 86, quando o português Danilo Pereira cabeceou para golo, mas a jogada foi analisada no VAR e o golo anulado, por mão. Nos protestos que se seguiram, Danilo acabou por ver cartão amarelo.

Outro português esteve em jogo - Roger Fernandes, substituído na partida aos 57 minutos.

Em Jeddah, Arábia Saudita, está a decorrer, até 25 de abril, a final a oito da 'Champions' asiática, com todos os jogos a uma mão.

Já apurados para as meias-finais estão, além do Machida Zelvia, os japoneses do Vissel Kobe e os sauditas do Al Ahli, que hoje afastaram os malaios do Johor Darul Ta'zim por 2-1, com o golo decisivo apontado por Galeno, antigo jogador do FC Porto.

O quarto semifinalista será conhecido no sábado, no final do jogo entre o Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, treinado pelo português Paulo Sousa, e o Burinam United, da Tailândia.