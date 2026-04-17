Sérgio Gonçalves em conferência na Escola Profissional de Hotelaria e Turismo de Lisboa

O eurodeputado Sérgio Gonçalves visitou, esta sexta-feira, o Polo da Póvoa de Santa Iria da Escola Profissional de Hotelaria e Turismo de Lisboa, no âmbito dos contactos directos promovidos com alunos para a sensibilização para a democracia e os valores europeus, tendo também realizado uma apresentação sobre o trabalho que tem desenvolvido no Parlamento Europeu, bem como sobre o papel das diferentes instituições europeias e a importância da União Europeia na vida dos seus cidadãos.

A escola, que conta com polos em Lisboa e na Póvoa de Santa Iria, forma centenas de alunos em cursos técnicos especializados em áreas ligadas ao turismo, como cozinha, restauração, alojamento e comunicação, um sector estratégico da economia nacional.

O turismo é responsável, directa e indirectamente, por cerca de 1,2 milhões de postos de trabalho em Portugal, dos quais aproximadamente 320 mil estão directamente ligados à hotelaria e restauração, realidade que reforça a necessidade de investimento contínuo na qualificação dos recursos humanos.

Nesse sentido, Sérgio Gonçalves considera que "a formação é determinante para garantir melhor qualidade de serviço, maior valorização das carreiras e melhores rendimentos para os trabalhadores, num sector onde a experiência dos nossos turistas depende directamente da competência e do profissionalismo de quem os acolhe, pelo qual a aposta na qualificação é também uma aposta na competitividade do destino".

A escola integra ainda o programa de Escolas Embaixadoras do Parlamento Europeu, uma iniciativa que promove a cidadania europeia e o conhecimento das instituições junto dos jovens, dinamizada pelos próprios alunos através do desenvolvimento de actividades e da organização de eventos para a promoção dos valores europeus, enquadrando assim a visita do eurodeputado no trabalho contínuo de aproximação entre a União Europeia e as novas gerações.