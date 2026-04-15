Al Nassr, de Jesus, consolida liderança com Ronaldo e Félix a titulares

O Al Nassr bateu hoje em casa o Al Ettifaq, por 1-0, na Liga saudita de futebol, cimentando o primeiro lugar da formação treinada por Jorge Jesus, que apostou em Ronaldo e Félix no 'onze' inicial.

Um golo solitário do internacional francês Kingsley Coman, que não marcava há quase dois meses, apontado aos 31 minutos, na recarga a uma defesa incompleta do guarda-redes adversário após remate de Ronaldo, resolveu a partida da 29.ª jornada a favor dos anfitriões.

Com a vitória, o Al Nassr consolidou a liderança do campeonato, com 76 pontos, mais oito do que o segundo classificado, o Al Hilal, de Rúben Neves, que tem menos um jogo disputado.

Por seu turno, o Al Ettifaq segue no sétimo posto com 42 pontos.