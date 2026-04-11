Cristiano Ronaldo e João Félix marcam na vitória do Al Nassr

O Al Nassr, do treinador Jorge Jesus, venceu hoje por 2-0 o Al Okhdood, para a 28.ª jornada da liga saudita de futebol, com golos de Cristiano Ronaldo e João Félix, e recolocou em cinco pontos a vantagem na liderança.

Com golos de Cristiano Ronaldo, aos 15 minutos, e João Félix, aos 47, o Al Nassr somou a sua 14.ª vitória consecutiva na liga saudita, de um total de 16 triunfos seguidos em todas as provas, e ficou mais perto do título saudita.

A missão do Al Nassr do treinador Jorge Jesus não é, no entanto, fácil, dado que nos seis jogos que faltam vai defrontar as três equipas que o seguem na tabela classificativa, nomeadamente Al Hilal (2.º), Al Ahli (3.º) e Al Qadsiah (4.º).

O Al Nassr lidera a liga saudita com 73 pontos, seguido do Al Hilal, segundo, com 68, do Al Ahli, terceiro, com 66, e do Al Qadsiah, quarto, com 61, todos adversário ainda a defrontar por Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix.

O Al Okhdood, que somou a terceira derrota nos últimos quatro jogos, segue na 17.ª e penúltima posição, com 16 pontos, ainda a lutar pela permanência, a sete do Damac (15.º, com 23), que é o primeiro clube acima da linha virtual de despromoção.