Sérgio Gonçalves defende veículos autónomos no reforço dos transportes públicos

O eurodeputado madeirense Sérgio Gonçalves participou esta terça-feira, 14 de Abril, numa visita de trabalho, organizada pelo Grupo dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu, a Leuven, na Bélgica, onde testou veículos autónomos (shuttles), que circulam numa rota urbana na cidade de Leuven sem motorista.

Durante a visita, Sérgio Gonçalves teve a oportunidade de reunir-se com representantes de operadores de transporte público belgas e de acompanhar uma apresentação sobre o desenvolvimento da mobilidade autónoma a nível global, bem como sobre o projecto piloto em curso em Leuven.

O eurodeputado destacou o potencial da tecnologia para reduzir custos operacionais e, assim, tornar viáveis ligações a zonas mais remotas e menos densamente povoadas, uma prioridade para garantir maior coesão territorial na União Europeia.

“Os veículos autónomos podem ser uma oportunidade para reforçar o transporte público e chegar a territórios que hoje estão menos bem servidos. Se conseguirmos reduzir custos operacionais, conseguimos também aumentar a oferta e melhorar a acessibilidade para todos,” afirmou Sérgio Gonçalves.

Além disso, as tecnologias podem também desempenhar um papel importante no transporte de mercadorias de pequena e média dimensão, disse, apontando que os veículos autónomos reduzem custos operacionais, o que pode tornar mais eficiente a distribuição de bens. “Ao diminuir os custos de transporte, estas soluções podem contribuir para cadeias logísticas mais acessíveis e sustentáveis, beneficiando tanto as empresas como os consumidores”, destacou o eurodeputado.

Ao mesmo tempo, Sérgio Gonçalves alertou para os riscos de seguir modelos que não estão alinhados com os valores europeus: “O modelo que vemos nos Estados Unidos, baseado em robotaxis, que têm como objectivo substituir os táxis e serviço TVDE, não é o caminho que queremos para a Europa. Não podemos promover soluções que aumentem o congestionamento nas nossas cidades ou que coloquem em causa postos de trabalho, nomeadamente no setor do táxi.”

Sérgio Gonçalves defendeu uma abordagem europeia clara, nomeadamente utilizar os veículos autónomos como uma ferramenta ao serviço dos cidadãos, integrada nos sistemas de transporte público, contribuindo para uma mobilidade mais sustentável. “A inovação tem de servir as pessoas. Na Europa, queremos um modelo que reforce o transporte público, reduza desigualdades territoriais e responda aos desafios da transição verde", defende.

A visita a Leuven insere-se no trabalho do Parlamento Europeu sobre a mobilidade do futuro, incluindo a análise do impacto das novas tecnologias na segurança rodoviária, na organização dos sistemas de transporte e no emprego.