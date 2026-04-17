María Corina Machado recebe chaves de Madrid e fala em "Venezuela em liberdade"

A líder opositora venezuelana María Corina Machado afirmou esta sexta-feira que a Venezuela "vai em breve respirar em liberdade", após receber as chaves da cidade de Madrid, num reconhecimento atribuído pelo presidente da câmara, José Luis Martínez-Almeida.

O galardão foi apresentado como símbolo de abertura e apoio à causa da oposição venezuelana, tendo María Corina Machado considerado que "abre portas e é símbolo da abertura à liberdade da nação venezuelana, um povo que foi submetido, perseguido e humilhado".

Perante centenas de pessoas que assistiram ao ato, a partir de ecrãs instalados na rua, a líder opositora afirmou que o país "muito em breve poderá respirar em liberdade" e destacou a unidade do povo venezuelano na sua luta política.

"Conseguimos, contra todas as previsões, que se expressasse de forma contundente a vontade do nosso povo", afirmou, acrescentando que antes da situação atual "parecia impossível reverter a consolidação de uma tirania feroz".

Corina Machado classificou o reconhecimento como uma reafirmação dos laços entre Espanha e Venezuela, defendendo que ambos os povos partilham uma história de resistência a regimes autoritários.

"Este reconhecimento representa a união entre dois povos aos quais une não apenas a cultura ou a religião, mas também a história de terem enfrentado tiranias e avançado em liberdade e justiça", apontou.

A opositora venezuelana apelou ainda à mobilização internacional em torno da sua causa e insistiu na necessidade de eleições livres no seu país.

"Sempre, sempre, deve prevalecer a soberania expressa pelo voto", acrescentou.

Por seu turno, o presidente da Câmara de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, elogiou a sua atuação e afirmou que o momento representa um passo simbólico na defesa da democracia na Venezuela.

"Muito em breve veremos uma Venezuela livre e será graças a ti", afirmou.

O ato contou com a presença de representantes políticos e apoiantes da oposição venezuelana, incluindo membros do partido Vente Venezuela residentes em Espanha, que destacaram o papel de Machado como referência internacional na luta política contra o regime de Nicolás Maduro.