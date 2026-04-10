JPP fala em “vitória da democracia”

O JPP destacou o carácter transversal da aprovação do novo modelo do subsídio social de mobilidade, assumindo o resultado como uma vitória política construída com contributos de várias forças partidárias.

No fecho do debate, o deputado Filipe Sousa sublinhou que o diploma resulta do trabalho conjunto “de todos os partidos nesta casa”, defendendo que o desfecho prova que “a democracia funciona”.

Numa intervenção marcada pelo reconhecimento político, foi directo ao apontar os protagonistas da solução: “quero deixar aqui um agradecimento muito especial, quer ao Partido Socialista, mas também ao Partido Chega, porque sem eles seguramente esta vitória não seria possível”.

O parlamentar classificou o resultado como “a vitória da democracia, a vitória da população e dos portugueses que residem nas ilhas”, sublinhando que o processo só foi possível com entendimento entre diferentes bancadas.

Filipe Sousa deixou ainda uma mensagem identitária, ao afirmar que “somos ilhéus, mas acima de tudo somos verdadeiramente portugueses”, defendendo maior respeito político pelas regiões autónomas.

Concluiu com uma leitura pessoal do processo, assumindo o empenho directo nesta causa e considerando que a aprovação “fez história”.