Chega fala em “verdadeiro autonomismo”

O Chega assumiu a aprovação do novo modelo do subsídio social de mobilidade como uma vitória política e uma afirmação do que considera ser o “verdadeiro autonomismo”.

No fecho do debate, o deputado Francisco Gomes contrapôs duas visões, criticando quem “enche a boca com autonomia” mas depois falha na prática, e defendendo que a solução aprovada resultou de quem “colocou de lado divergências partidárias e trabalhou em prol de um bem maior”.

Na intervenção, sublinhou o alcance da decisão, afirmando que “nenhum português vai ser tratado como um português de segunda ou terceira” e que o Parlamento respondeu a uma situação que penalizava os residentes nas regiões autónomas.

O deputado destacou ainda o funcionamento do entendimento político, afirmando que “quando nós queremos, o interpartidarismo funciona” e que “este Parlamento é uma verdadeira casa de serviço a todos os portugueses”.

Num tom mais crítico, deixou também ataques a interesses económicos e partidários, acusando-os de colocar os cidadãos “debaixo dos pés de companhias aéreas” e de “interesses privados”.

Francisco Gomes concluiu com uma mensagem de afirmação territorial: “Estamos aqui para defender a Madeira, estamos aqui para defender os Açores e, nisto, estamos aqui para defender Portugal”.