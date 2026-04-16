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Homem socorrido após alegada agressão no Funchal

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Um homem de 31 anos, de nacionalidade marroquina, foi socorrido na tarde desta quinta-feira, na Rua Dom Carlos I, no Funchal, após uma alegada agressão.

A vítima apresentava dificuldades respiratórias e queixas de dores na zona do tórax, tendo sido assistida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses. Após os primeiros cuidados no local, o homem foi transportado para o hospital para avaliação médica.

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