Homem socorrido após alegada agressão no Funchal

Um homem de 31 anos, de nacionalidade marroquina, foi socorrido na tarde desta quinta-feira, na Rua Dom Carlos I, no Funchal, após uma alegada agressão.

A vítima apresentava dificuldades respiratórias e queixas de dores na zona do tórax, tendo sido assistida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses. Após os primeiros cuidados no local, o homem foi transportado para o hospital para avaliação médica.