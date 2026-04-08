Homem de 70 anos morre após paragem cardiorrespiratória

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados, esta manhã, para uma residência na Estrada Monumental, no Funchal, onde um homem na casa dos 70 anos sofreu uma paragem cardiorrespiratória.

No local, os operacionais efectuaram manobras de reanimação em conjunto com a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), mas não foi possível reverter a situação.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) também esteve presente no local.