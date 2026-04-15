O juiz desembargador Paulo Barreto é o novo Representante da República na Madeira, apurou o DIÁRIO.

A nomeação já foi feita pelo Presidente da República e consta do site da Presidência.

Paulo Duarte Barreto Ferreira, nasceu em 1962 e é natural do Funchal. Ingressou no Centro de Estudos Judiciários em 1987. Fez carreira na primeira instância nas Comarcas da Graciosa, Coruche, Seixal, Albergaria-a-Velha, Funchal e Lisboa. De 2014 a 2020, foi Juiz Presidente do Tribunal Judicial da Comarca da Madeira. É atualmente, juiz no Tribunal da Relação de Lisboa, desde 2010.

Paulo Barreto sucede a Ireneu Barreto, juiz conselheiro, no cargo desde 2011.

António José Seguro nomeou igualmente a nova Representante da República para os Açores. Trata-se de Susana Goulart Costa. Nasceu em 1969 e é natural de Angra do Heroísmo. Professora Associada com agregação na Universidade dos Açores e investigadora integrada no CHAM - Centro para as Humanidades da Universidade NOVA de Lisboa - Universidade dos Açores. É atualmente Diretora do departamento de História, Filosofia e Artes da Universidade dos Açores e Diretora Adjunta do CHAM - Açores.