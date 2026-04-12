Homem morre após paragem cardiorrespiratória

Um homem de 87 anos morreu na noite de ontem, sábado, após sofrer uma paragem cardiorrespiratória numa habitação na zona de São João, no Funchal.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados para o local, em conjunto com a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), tendo iniciado manobras de reanimação.

Apesar dos esforços das equipas de socorro, não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local.