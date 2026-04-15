Turista ferido após queda de vários metros na promenade dos Reis Magos
A vítima encontrava-se consciente, mas confusa, tendo mobilizados vários meios de socorro
Um homem estrangeiro, cuja idade não foi possível apurar, ficou ferido na sequência de uma queda de cerca de quatro a cinco metros nas pedras da promenade dos Reis Magos, no Caniço, esta manhã.
Para o local foram mobilizadas três viaturas dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, bem como a equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).
À chegada, a vítima encontrava-se consciente, mas confusa, queixando-se de dores em várias partes do corpo. Após ser assistido e estabilizado no local, o homem foi transportado para o hospital para avaliação e tratamento médico.
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