 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Turista ferido após queda de vários metros na promenade dos Reis Magos

A vítima encontrava-se consciente, mas confusa, tendo mobilizados vários meios de socorro

None
Foto Google Maps

Um homem estrangeiro, cuja idade não foi possível apurar, ficou ferido na sequência de uma queda de cerca de quatro a cinco metros nas pedras da promenade dos Reis Magos, no Caniço, esta manhã.

Para o local foram mobilizadas três viaturas dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, bem como a equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).

À chegada, a vítima encontrava-se consciente, mas confusa, queixando-se de dores em várias partes do corpo. Após ser assistido e estabilizado no local, o homem foi transportado para o hospital para avaliação e tratamento médico.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo