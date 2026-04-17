Queda na Vereda do Fanal mobiliza bombeiros

Foram accionados, há instantes, vários meios de socorro para prestar assistência a duas pessoas que sofreram uma queda no percurso pedestre PR 13 – Vereda do Fanal.

De acordo com as informações disponíveis, um homem e uma mulher, cujas idades e nacionalidades não foram ainda apuradas, terão caído de uma altura aproximada de 35 metros. Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, os Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, bem como a Polícia Florestal. A equipa de resgate dos Bombeiros Voluntários Madeirenses segue para o terreno com cerca de 11 operacionais.

Para já, as informações são escassas, estando a operação de socorro em curso.