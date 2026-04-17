Demite-se presidente do banco central venezuelano

A presidente do Banco Central da Venezuela (BCV), Laura Guerra, demitiu-se do cargo, anunciou na quinta-feira a presidente interina venezuelana, Delcy Rodríguez, indicando que o cargo vai ser ocupado pelo até agora vice-presidente, Luis Pérez.

A nomeação ocorre dois dias depois de os Estados Unidos terem levantado as sanções impostas ao sistema bancário público do país sul-americano, incluindo o organismo emissor.

"Recebi uma comunicação da Dra. Laura Guerra, que apresentou a demissão do Banco Central da Venezuela", anunciou Delcy Rodríguez numa reunião com autoridades económicas, transmitida pelo canal estatal de televisão Venezolana de Televisión (VTV).

Laura Guerra - tia do filho do presidente deposto Nicolás Maduro - ocupava o cargo desde abril do ano passado e vai agora "prosseguir com outras atividades no âmbito do Governo", referiu Rodríguez, que, na quarta-feira, completou cem dias como presidente interina, cargo que assumiu após a captura de Maduro, em 03 de janeiro, em Caracas, por forças norte-americanas.

Na terça-feira, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou o levantamento das sanções impostas ao sistema bancário público venezuelano, o que inclui também o Banco da Venezuela, o Banco Digital dos Trabalhadores, o Banco do Tesouro e qualquer entidade em que alguma destas instituições tenha participação direta ou indireta de 50% ou mais.

O Gabinete de Controlo de Ativos do Tesouro (OFAC) emitiu, por sua vez, uma licença que permite "transações comerciais" com o Governo venezuelano, com autorização prévia de Washington.

Sem estas restrições, as principais instituições bancárias venezuelanas podem voltar a entrar no sistema financeiro norte-americano e operar legalmente com o dólar.

Ainda esta quinta-feira, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Grupo do Banco Mundial (BM) anunciaram o restabelecimento das relações com o Governo da Venezuela.

Delcy Rodríguez celebra regresso ao FMI como "passo muito importante"

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, celebrou precisamente o restabelecimento das relações com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que afirmou tratar-se de um "passo muito importante" para a economia do país.

Numa transmissão do canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), a líder venezuelana agradeceu à diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, e afirmou que o país sul-americano está a normalizar "todos os processos que envolvem os direitos da Venezuela no organismo e responsabilidades".

"É um passo muito importante para a economia venezuelana, mas também pelo que a Venezuela significa para a nossa região. Foi uma grande conquista da diplomacia venezuelana e quero ainda agradecer a todos os países, a todos os governos que se juntaram a este impulso do regresso da Venezuela ao Fundo Monetário Internacional", afirmou Rodrígues.

A líder venezuelana agradeceu ao Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e a "todas as equipas que também estiveram envolvidas" no regresso da Venezuela à organização financeira sediada em Washington.

Além disso, a dirigente, que assumiu o cargo após a captura de Nicolás Maduro em janeiro em Caracas pelos Estados Unidos, agradeceu ao Brasil, aos Emirados Árabes Unidos e ao Qatar, que também "colaboraram em todo este processo".

A decisão do FMI foi tomada em consonância com "as opiniões dos membros do Fundo Monetário Internacional, que representam a maioria do poder de voto total do FMI", de acordo com o comunicado oficial divulgado pela instituição.

O Fundo recordou ainda que a Venezuela é membro da instituição desde 1946, mas que as relações com o país foram suspensas em março de 2019, quando o organismo decidiu interromper os contactos "devido a questões de reconhecimento do governo".

A decisão foi anunciada durante as Reuniões da Primavera do FMI e do Banco Mundial, que tiveram início a 13 de abril e terminam este sábado.