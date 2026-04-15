APEL na final nacional de concurso promovido pelo Banco de Portugal
O Grupo Disciplinar de Economia da Escola da APEL, com a participação activa da professora Rosabel Gonçalves e do professor Pedro Rainha, tem vindo a desenvolver iniciativas que promovem a literacia financeira junto dos seus alunos, reforçando competências essenciais para a vida activa.
Neste âmbito, foram inscritas 12 equipas do estabelecimento de ensino, cada uma composta por quatro/cinco alunos, no concurso nacional 'Mestres do Dinheiro', uma iniciativa promovida pelo Banco de Portugal, que visa estimular o conhecimento financeiro entre os jovens.
Ao longo das várias etapas do concurso, que contou inicialmente com mais de 500 equipas a nível nacional, os alunos da APEL demonstraram "um elevado nível de empenho, conhecimento e espírito de equipa, conseguindo ultrapassar com distinção as três fases da competição", refere um comunicado de imprensa.
A equipa 'Trava-Chip' da turma 1 de Técnico de Serviços Jurídicos, composta por: Rodrigo Medeiros, Ricardo Mendes, Pedro Afonso, Santiago Gonçalves e Luís Pinheiro, sob orientação do professor Pedro Rainha, alcançou a fase final – designada fase de “Mestre” – passando a integrar o restrito grupo de 5 finalistas nacionais, de entre as 500 equipas concorrentes.
Esta final terá lugar no Museu do Dinheiro, em Lisboa, um espaço emblemático dedicado à história e ao conhecimento financeiro.
As equipas finalistas desta edição são:
• Tudo_é_economia, do Colégio “Luso Francês”, Porto
• Sobre-Rodas™, da Escola Básica e Secundária Dr.ª Judite Andrade, Sardoal
• Trava-Chip, da Escola da APEL, Madeira
• Os Five Guys da ESAP, da Escola Secundária Adolfo Portela, Águeda
• Os Amélias, da Escola Secundária D. Sancho II, Elvas
"A presença da APEL nesta fase decisiva representa não só um reconhecimento do trabalho desenvolvido, mas também um motivo de orgulho para toda a Comunidade Educativa, evidenciando a qualidade do ensino e o compromisso com a formação de cidadãos financeiramente conscientes e preparados para os desafios do futuro", conclui.