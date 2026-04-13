Festival do Rum da Madeira anima Placa Central de terça a sábado

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, fará amanhã a abertura oficial do Madeira Rum Festival (ou Festival do Rum da Madeira9, que terá lugar na Placa Central da Avenida Arriaga, no Funchal, até sábado. A visita decorrerá pelas 16h00.

O Festival de Rum da Madeira decorre entre os dias 14 e 18 de abril, "numa iniciativa promovida pelo Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), com o propósito de reforçar a valorização e projeção do Rum da Madeira enquanto produto identitário e estratégico para a Região", realça uma nota da SRAP.

"Ao longo de cinco dias, o festival reúne produtores, especialistas internacionais e profissionais do setor, consolidando-se como um evento estratégico para a afirmação do rum agrícola madeirense, simultaneamente enquanto património cultural e produto com crescente projeção nos mercados externos", refere ainda.

Foto DR/IVBAM

Segundo o IVBAM, os cinco dias do evento vão ser "recheados de boa disposição e ambiente informal, onde os visitantes serão surpreendidos, com uma dinâmica de ações e momentos que variam entre provas e masterclasses de Rum da Madeira, tal como animação musical com bandas regionais".

"De destacar a realização de um concurso de cocktails com Rum da Madeira, que acontecerá, no dia 18 de Abril, entre as 18h00 às 19h00, com barmen convidados, por cada um dos produtores de Rum da Madeira", frisa a organização.

"Tal como tem sido habitual, o Festival contará com a presença de diversas personalidades nacionais e internacionais, referências no universo do rum, entre os quais empresários, distribuidores e embaixadores de rum, presenças estas que enriquecerão a troca de experiências e vivências dos participantes neste certame", acrescenta o IVBAM, que está sob tutela da Secretaria liderada por Nuno Maciel.

