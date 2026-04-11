Aviso de agitação marítima na Madeira prolongado até final da tarde de domingo

A Capitania do Funchal prolongou até às 18h00 de amanhã (domingo) o aviso de agitação marítima forte que está em vigor para a Madeira.

Numa nota de imprensa assinada pelo capitão-de-mar-e-guerra Bruno Ferreira Teles, a Capitania informa ter sido recebido do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a seguinte previsão da situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima no arquipélago da Madeira: vento de norte/nordeste fresco (31-39 km/hora) a muito fresco (40-50 km/hora); na costa Norte ondas de norte/noroeste com 2,5 a 3,5 metros de altura, aumentando gradualmente a partir do início da manhã para 3,5 a 4 metros de altura, sendo que na costa Sul as ondas serão do quadrante Sul com 1 a 1,5 metros de altura.

Face a este quadro meteorológico, a Capitania recomenda a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente: reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas; evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de protecção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda; e não praticar a actividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.