Trânsito sem constragimentos na manhã de hoje

O trânsito nas principais estradas da Madeira está a circular sem problemas na manhã desta quinta-feira. De acordo com as câmaras da Via Litoral, não se registam filas nem congestionamentos, e a circulação mantém-se fluida, apesar da chuva e vento intenso.

Foto Via Litoral

Nos acessos à cidade do Funchal, a situação também se apresenta calma, permitindo os que condutores se desloquem com normalidade.

Foto Via Litoral

No entanto, a chuva que se faz sentir em vários pontos da ilha exige precaução por parte dos condutores. Posto isto, é aconselhado manter uma distância de segurança adequada, moderar a velocidade e estar atento a eventuais sinais de alerta na estrada.