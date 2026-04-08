Trânsito sem filas nem constrangimentos nas estradas da Madeira

Até ao momento, e segundo as câmaras da ViaLitoral e a aplicação InfoVias, não há registo de acidentes ou congestionamentos nas estradas da Madeira.

O trânsito mantém-se regular ao longo desta semana, com circulação fluida e sem constrangimentos relevantes. Nesta terça-feira, os acessos à Via Rápida continuam a apresentar-se livres das habituais filas e tempos de espera.

Já no centro do Funchal, os condutores devem redobrar a atenção, sobretudo na Avenida do Mar e na Rua Visconde Anadia, onde se verifica maior circulação automóvel, ainda que sem ocorrência de incidentes.