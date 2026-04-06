Trânsito a fluir esta segunda-feira

O regresso à rotina após o fim-de-semana prolongado está, para já, a fazer-se sem sobressaltos nas estradas da Madeira, na manhã desta segunda-feira, 6 de Abril.

De acordo com as câmaras da ViaLitoral e o Google Maps, a circulação nas principais estradas da Madeira faz-se, para já, com normalidade. Ainda assim, registam-se as habituais filas e alguns atrasos nas zonas de entrada e saída da Via Rápida.

Nos acessos ao centro do Funchal, o cenário é diferente, com vários troços assinalados a amarelo e vermelho. A Rua 5 de Outubro, a Rua 31 de Janeiro, o Túnel da Pontinha e a Rua do Visconde de Anadia são alguns dos pontos onde a circulação se apresenta mais lenta.

Foto ViaLitoral

Aos condutores recomenda-se precaução, nomeadamente no que respeita à velocidade e à manutenção de uma distância de segurança adequada em relação ao veículo da frente.